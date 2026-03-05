"Должны быть готовыми к различным сценариям": на что Бектенов дал акиматам недельный срок

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с паводковой ситуацией в регионе и провел заседание Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием руководства госорганов и акимов областей, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза пресс-службы правительства за 5 марта 2026 года, на заседании рассмотрены вопросы бесперебойной деятельности объектов жизнеобеспечения в рамках поставленных президентом задач.

Олжас Бектенов ознакомился с работой по решению проблемы с подтоплением частного сектора Кокшетау путем углубления и расширения реки Кылшакты. В связи с подтоплением домов в паводковый период 2024 года акиматом при поддержке компании "Казцинк" проведены мероприятия по берегоукреплению и дноукреплению, что позволило обеспечить пропускную способность канала в объеме порядка 136 м3 воды в секунду. Аналогичные работы проведены по реке Шагалалы. Отмечено, что паводки 2025 года показали эффективность принятых мер. Всего в Акмолинской области противопаводковыми мероприятиями в текущем году охвачены 163 населенных пункта и 32 участка дорог. Завершены очистка и дноуглубление русел рек Калкутан, Нура, Есиль, Чаглинка и Жабай общей протяженностью 56 км, восстановлены и укреплены 17 гидротехнических сооружений.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

На заседании Республиканского оперативного штаба премьер-министр акцентировал внимание на ряде факторов, которые могут осложнить паводковую ситуацию. Это большие снегозапасы, ледяная корка и глубокое промерзание почвы. При этом не во всех регионах обеспечена полная готовность к паводковому периоду, в том числе не завершены работы по дноуглублению и берегоукреплению, по укреплению защитных дамб в населенных пунктах, а также не на должном уровне обеспечен вывоз снега из населенных пунктов.

"Мы должны быть готовыми к различным сценариям. Акимам необходимо активизировать работу по реализации намеченных противопаводковых мероприятий, особенно вблизи населенных пунктов. Это касается всех регионов, где имеется угроза подтопления. Поэтому в недельный срок акиматам следует изучить существующие риски и принять необходимые меры с выездом на места", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

О готовности к паводковому периоду 2026 года доложили министры экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, по ЧС, а также вице-министры транспорта, искусственного интеллекта и цифрового развития. Заслушаны акимы Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, где, согласно прогнозам, сохраняются риски подтоплений.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев проинформировал о прогнозах на текущую весну. По данным "Казгидромета", март и апрель в Казахстане ожидаются теплыми, с температурой воздуха выше нормы на 1°С. Осадков ожидается выше нормы на большей части страны. Помимо трех вышеуказанных регионов, отмечены риски в Восточно-Казахстанской области и области Абай, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской, Алматинской областях, Улытау и Жетысу. В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской и Жамбылской областях риски паводков низкие.

Фото: primeminister.kz

О ситуации на водных объектах доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В республике насчитывается 1395 гидротехнических сооружений. Водохранилища южных регионов на сегодня работают в режиме накопления, объекты северных, западных, центральных и восточных регионов функционируют в плановом режиме. К паводковому периоду реализованы мероприятия, охватившие свыше 166 км русел рек.

Фото: primeminister.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил, что оперативный штаб МЧС с 1 марта работает в круглосуточном режиме, обеспечивая постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных территорий. Всего по стране определены 1242 населенных пункта, подверженных паводкам. Для ликвидации возможных ЧС в паводковый период и обеспечения безопасности граждан создана республиканская и региональная группировки сил и средств служб гражданской защиты общей численностью свыше 39 тыс. человек, а также подготовлено более 18 тыс. техники и специальных средств. Все службы находятся в режиме повышенной боевой готовности. В случае осложнения обстановки необходимые решения будут приниматься незамедлительно.

Фото: primeminister.kz

По поручению главы государства в прошлом году материально-техническая база МЧС была значительно укреплена, приобретены 842 единицы спецтехники, 27 лодок и катеров, 4 самолета. По данным МЧС, для недопущения подтоплений проведено порядка 760 мероприятий, или 92% от плана. Возведено свыше 830 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 1128 км дренажных систем, каналов и арыков, установлены и заменены 934 водопропускных сооружения на автомобильных и железнодорожных сообщениях. На участках паводкоопасных рек проведено порядка 166 км дноуглубления, 255 км берегоукрепления, 221 км спрямления и 172 км очистки русел.

Премьер-министр акцентировал особое внимание руководителей госорганов на вопросах обеспечения безопасности с учетом произошедших инцидентов в Щучинске и Семее.

Материал по теме Названа предварительная причина и даны поручения МЧС после трагедии в Щучинске и пожара в Семее

О проводимой работе по моделированию рисков в системе Tasqyn доложил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Малик Олжабеков. Платформа разработана по поручению главы государства и введена в производственную эксплуатацию. По данным министерства, соответствие прогнозных данных системы Tasqyn в прошлом году составило в среднем 75%. В текущем году отмечаются риски паводков в 31 населенном пункте Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, а также области Абай. Премьер-министр поручил передать данные акиматам регионам для принятия превентивных мер.

Фото: primeminister.kz

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров доложил, что на контроль взяты 229 паводкоопасных участков автодорог протяженностью 160 км, за которыми ведется ежедневное наблюдение и закреплено свыше 2,5 тыс. единиц техники. Для принятия превентивных мер заготовлены инертные материалы, в том числе 40 тыс. куб. м бутового камня, 15 тыс. куб. м песка, 5 тыс. куб. м щебня. Ведется работа по очистке 45 тыс. водопропускных труб для пропуска паводковых вод. В 2025 году было устроено свыше 580 новых водопропускных труб, отремонтировано 5 аварийных мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что в пяти паводкоопасных регионах – Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай – отмечается образование ледяной корки толщиной до 4 см и промерзание почвы глубиной до 2 м. В горных и равнинных районах накоплены большие снегозапасы. В этой связи отмечена угроза степных паводков, которые могут начаться раньше, чем подъем воды в руслах рек.

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания Республиканского штаба премьер-министр дал ряд поручений госорганам и ведомствам:

Министерству экологии и природных ресурсов – обеспечить ежедневный гидрологический мониторинг и прогноз погоды. Следует оперативно доводить до государственных органов и организаций штормовые предупреждения. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с МЧС и всеми заинтересованными госорганами – активнее использовать потенциал ИС Tasqyn. Каждый аким должен обратить внимание на результаты моделирования рисков в данной системе, подчеркнул премьер-министр. Министерству водных ресурсов с учетом прогнозных данных определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль. При необходимости – принять меры по заблаговременному и безопасному сбросу воды. Совместно с приграничными государствами необходимо организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных водоемах. Министерству транспорта – обеспечить круглосуточный мониторинг состояния дорог, мостов и водопропускных труб. Акиматам регионов – подготовить необходимые ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков. Заблаговременно обеспечить вывоз снега из населенных пунктов. Эта работа должна быть проведена не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. Все паводкоопасные населенные пункты должны быть обвалованы и защищены специальными дамбами. Важно подготовить необходимые запасы продуктов питания, ГСМ, лекарств и других средств жизнеобеспечения, особенно в населенных пунктах, где имеются угрозы прерывания транспортного сообщения. Также следует провести взрывные работы на реках, где это требуется, и заготовить инертные материалы для противодействия талым водам. Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить оперативную готовность сил и средств гражданской защиты к реагированию, при необходимости обновить алгоритмы привлечения спасательных группировок, в том числе переброски воздушными судами. Совместно с МВД отработать вопросы своевременной эвакуации граждан в случае угрозы подтопления. Также поручено проверить готовность эвакопунктов и техники.

Олжас Бектенов подчеркнул, что задача всех госорганов и служб – обеспечить полную готовность регионов к паводкам и снижению рисков их последствий. Координация закреплена за заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания премьер-министру презентовали проект "Единая инфраструктура дронов" для дистанционного мониторинга территорий, реализуемый совместно с АО "Казахтелеком". На примере Атбасарского района продемонстрированы возможности использования дронов в период паводков. Технологии обеспечивают оперативное получение информации касательно уровня воды и состояния защитных сооружений с дальнейшей передачей материалов в оперативный штаб ДЧС и Центр Digital Aqmola. Система развернута в районных центрах и городах Акмолинской области. Посредством дронов также проводится мониторинг безопасности объектов ЖКХ, санитарного состояния территорий, обследование сельхозугодий для оценки состояния посевов. Это также позволяет выявлять на ранней стадии пожары, несанкционированные свалки, факты незаконного строительства, теплопотери зданий и инженерных сетей.

Материал по теме Миллиарды кубометров емкости освободили в водохранилищах: к чему готовится Казахстан

4 марта 2026 года "Казгидромет" опубликовал основной прогноз паводковой ситуации на весну 2026 года. Из него следовало, что в 5 областях Казахстана ожидается повышенная вероятность подтоплений. Подробнее – по ссылке.