#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Происшествия

Названа предварительная причина и даны поручения МЧС после трагедии в Щучинске и пожара в Семее

премьер-министр РК Олжас Бектенов, министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 17:55 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК после трагедии в Щучинске и пожара в Семее, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что глава правительства в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с паводковой ситуацией в регионе и провел заседание Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием руководства госорганов и акимов областей. Олжас Бектенов акиматам всех регионов, где имеется угроза подтопления, дал недельный срок, чтобы "изучить существующие риски и принять необходимые меры с выездом на места".

"Премьер-министр акцентировал особое внимание руководителей госорганов на вопросах обеспечения безопасности с учетом произошедших инцидентов в Щучинске и Семее", – проинформировали в пресс-службе правительства 5 марта 2026 года.

В свою очередь министр по ЧС Чингис Аринов доложил премьеру, что по двум указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие экспертизы. Семьям погибших в Щучинске оказана необходимая помощь. Работает Межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий.

"Отмечено, что предварительной причиной взрыва является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения. Олжас Бектенов поручил МЧС совместно с акиматами усилить пожарную безопасность и контроль за деятельностью газовых служб, проводить профилактические рейды и активизировать информационно-разъяснительную работу с населением".Пресс-служба правительства РК

26 февраля в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии. Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 млн тенге в качестве компенсации. Позднее стало известно, что число жертв выросло до девяти.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 17:55
Создана комиссия по расследованию мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске

3 марта в Семее произошло крупное возгорание в развлекательном центре, в результате которого пострадали шесть человек, включая троих детей. На месте был развернут оперативный штаб МЧС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Создана комиссия по расследованию мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске
14:57, 27 февраля 2026
Создана комиссия по расследованию мощного взрыва и пожара в кафе в Щучинске
В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе
04:00, 28 февраля 2026
В Щучинске глава МЧС навестил пострадавших от взрыва и пожара в кафе
Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС
15:23, 27 марта 2024
Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Алматы" сенсационно вышел вперёд в серии плей-офф с хоккеистами "Барыса"
17:58, Сегодня
"Алматы" сенсационно вышел вперёд в серии плей-офф с хоккеистами "Барыса"
Рублёв описал своё состояние после тяжелого пути из Дубаи в США
17:46, Сегодня
Рублёв описал своё состояние после тяжелого пути из Дубаи в США
Назван боец лучше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
17:30, Сегодня
Назван боец лучше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
Медведев раскрыл подробности перелёта из Дубаи в США
17:10, Сегодня
Медведев раскрыл подробности перелёта из Дубаи в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: