Названа предварительная причина и даны поручения МЧС после трагедии в Щучинске и пожара в Семее

Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК после трагедии в Щучинске и пожара в Семее, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что глава правительства в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область ознакомился с паводковой ситуацией в регионе и провел заседание Республиканского оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием руководства госорганов и акимов областей. Олжас Бектенов акиматам всех регионов, где имеется угроза подтопления, дал недельный срок, чтобы "изучить существующие риски и принять необходимые меры с выездом на места".

"Премьер-министр акцентировал особое внимание руководителей госорганов на вопросах обеспечения безопасности с учетом произошедших инцидентов в Щучинске и Семее", – проинформировали в пресс-службе правительства 5 марта 2026 года.

В свою очередь министр по ЧС Чингис Аринов доложил премьеру, что по двум указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие экспертизы. Семьям погибших в Щучинске оказана необходимая помощь. Работает Межведомственная комиссия, по итогам заключения которой будут выработаны комплексные меры по недопущению аналогичных происшествий.

"Отмечено, что предварительной причиной взрыва является нарушение безопасной эксплуатации газовых бытовых баллонов. Что касается пожара в детском развлекательном центре Семея, силами МЧС оперативно ликвидировано возгорание, что позволило не допустить жертв среди населения. Олжас Бектенов поручил МЧС совместно с акиматами усилить пожарную безопасность и контроль за деятельностью газовых служб, проводить профилактические рейды и активизировать информационно-разъяснительную работу с населением". Пресс-служба правительства РК

26 февраля в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии. Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 млн тенге в качестве компенсации. Позднее стало известно, что число жертв выросло до девяти.

3 марта в Семее произошло крупное возгорание в развлекательном центре, в результате которого пострадали шесть человек, включая троих детей. На месте был развернут оперативный штаб МЧС.