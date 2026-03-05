#Референдум-2026
Общество

Девочка получила перелом после того, как ее зажало дверью автобуса в Кокшетау

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобусы Алматы, общественный транспорт Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 19:39 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау полицейские начали досудебное расследование по факту травмирования несовершеннолетней девочки возле автобусной остановки. Об этом 5 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 марта около 12:00. С заявлением в полицию обратилась 31-летняя жительница города, сообщившая, что ее дочь пострадала при выходе из общественного транспорта.

По предварительным данным следствия, девочку зажало дверью маршрутного автобуса, в результате чего она получила перелом.

"По данному факту полицейские незамедлительно начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", – сообщили в полиции.

В ходе розыскных мероприятий личность водителя была установлена – им оказался 65-летний мужчина. По данному факту назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее прокуратура вскрыла опасные нарушения в автобусных парках Алматы.

