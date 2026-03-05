Девочка получила перелом после того, как ее зажало дверью автобуса в Кокшетау
Фото: Zakon.kz
В Кокшетау полицейские начали досудебное расследование по факту травмирования несовершеннолетней девочки возле автобусной остановки. Об этом 5 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, инцидент произошел 3 марта около 12:00. С заявлением в полицию обратилась 31-летняя жительница города, сообщившая, что ее дочь пострадала при выходе из общественного транспорта.
По предварительным данным следствия, девочку зажало дверью маршрутного автобуса, в результате чего она получила перелом.
"По данному факту полицейские незамедлительно начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", – сообщили в полиции.
В ходе розыскных мероприятий личность водителя была установлена – им оказался 65-летний мужчина. По данному факту назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее прокуратура вскрыла опасные нарушения в автобусных парках Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript