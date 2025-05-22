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Общество

Аэропорт Алматы предупредил об ограничениях на парковке

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Администрация Международного аэропорта Алматы выступила с предупреждением к пассажирам и гостям, уведомив о ремонтных работах, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению, с 23 мая 2025 года начнется реновация парковочных мест и замена асфальтового покрытия перед терминалом внутренних рейсов Т1.

"Работы охватят участок от туристической полиции до въезда на пандус, а также проезжую часть от главного въезда до входа на пандус".Международный аэропорт Алматы

Известно, что работы будут проводиться поэтапно.

"Части парковочной зоны будут закрываться на время ремонта". Международный аэропорт Алматы

Планируется, что все работы будут завершены до конца июня.

Прилетающим и вылетающим принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили за понимание и терпение.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:55
В аэропорту Алматы обратились с объявлением к вылетающим и гостям

Ранее сообщалось, что Алматы сегодня – не только крупнейший мегаполис Казахстана, но и признанный туристический центр региона. По итогам 2024 года город посетили 2,3 млн туристов, из них более 686 тыс. – иностранцы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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