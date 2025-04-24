Казахстан "покупает" инфляцию через импортное продовольствие - анализ поставок

Импортные продукты на рынке Казахстана демонстрируют более быстрый рост цен по сравнению с отечественными аналогами, что напрямую влияет на общую инфляцию в стране, сообщает Zakon.kz.

Импорт дорожает быстрее: конкретные цифры

Анализ динамики цен показывает тревожную тенденцию: импортные поставщики продовольствия повышают отпускные цены на свою продукцию для Казахстана опережающими темпами относительно внутренней продовольственной инфляции. Даже несмотря на различия в экономике производства отечественных и импортных товаров, сравнение скорости их удорожания позволяет оценить масштаб проблемы импортозависимости и ее влияние на ценовую стабильность в республике.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК за январь текущего года, по 7 из 10 крупных категорий продовольствия индекс цен импортных поставок превысил показатель индекса потребительских цен внутри страны.

К примеру, импортные мясо и субпродукты подорожали на 37,7% в сравнении с январем 2024 года, в то время как потребительские цены на аналогичные товары в Казахстане выросли всего на 4,2%. Еще более разительный пример – овощи: цены импортных поставок увеличились сразу на 46,6%, тогда как на внутреннем рынке удорожание составило лишь 8,8%. Примечательно, что зачастую индекс цен импортных поставок из стран СНГ оказывался выше, чем из других государств, – отмечают специалисты аналитического портала Finprom.kz.

Уровень самообеспечения: где мы зависим?

Баланс ресурсов и использования продовольственных товаров в январе 2025 года наглядно демонстрирует уровень зависимости по отдельным категориям. Так, казахстанские производители мяса и субпродуктов покрыли 70,9% внутренней потребности, тогда как 29,1% пришлось на импорт. По молочным продуктам самообеспечение составило 85,5%, по мясу домашней птицы – 79,8%. В то же время, по категориям, по которым страна сильно зависит от импорта, стали рыбная продукция и сахар, что делает потребительские цены на эти товары особенно чувствительными к колебаниям на мировых рынках и ценовой политике стран-поставщиков.

Цены на еду в России и в Казахстане

Ключевую роль в структуре импорта продовольствия для Казахстана играет Россия. Страна является ведущим поставщиком по таким позициям, как свинина, мясные субпродукты, мясо кур, рыба, молоко и сливки, сыр и творог, яйца, колбасные изделия, сахар, кондитерские изделия. По информации Ассоциации финансистов РК, за прошлый год импорт продовольствия из России в Казахстан вырос на 13,3%, достигнув 546,3 млн долларов.

Сравнение цен и скорости их изменения на продукты питания в Казахстане и России, проведенное на основе статистических отчетов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) за февраль текущего года, выявляет интересные моменты. Отдельные продовольственные товары в РФ стоили дороже, чем в РК, включая те, по которым Россия является крупным поставщиком для Казахстана.

Например, килограмм живой или охлажденной рыбы в российских городах стоил 3,7 долларов, тогда как в казахстанских – 3 доллара. Десяток куриных яиц в РФ обходился в 1,2, а в РК – в 1,1 долларов. Картофель в России был почти в два раза дороже, хотя в его поставках Казахстан больше зависит от Китая, а РФ является вторым по значимости экспортером.

В то же время, некоторые продукты, как свинина, мясо кур, вареная колбаса, в России оказались дешевле.

Фото: Zakon.kz

Сравнение инфляционных темпов

Рассматривая индекс потребительских цен в обеих странах, видно существенное отличие по ряду позиций. В целом, по данным ЕЭК, продовольственные товары в феврале текущего года в России подорожали на 11,7% за год, в то время как в Казахстане – всего на 6,5%. Значительная разница наблюдалась в динамике цен на молочные продукты: в РФ рост составил 17,5%, в РК – 6,1%. Рыбная продукция в России подорожала заметнее (17,6%) по сравнению с Казахстаном (прирост цен на 10,1%).

Почему импорт дороже? Взгляд на цены производителей

Частично это различие в скорости удорожания объясняется ценообразованием на уровне сельскохозяйственного производства. Индексы цен производителей сельхозпродукции за прошлый год показывают интересные вещи.

Например, животноводы Казахстана не повышали цены на свою продукцию (отмечалось даже незначительное снижение), тогда как российские фермеры заявили о повышении стоимости мяса и молочной продукции на 8,5%.

Аналогично обстоят дела и с продукцией растениеводства: в РФ производители подняли цены на 18,8%, в РК, напротив, снизили их почти на 4%.

Таким образом, зависимость от импорта продовольствия делает Казахстан уязвимым перед инфляционными процессами в странах-поставщиках. Рост цен на импортируемую продукцию, зачастую более стремительный, чем внутренняя инфляция, напрямую транслируется на казахстанский рынок, подстегивая общий рост потребительских цен, отмечают эксперты.

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