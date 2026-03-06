Пять лет киберсталкинга: как в области Улытау вычисляют интернет-преступников

Цифровые технологии в области Улытау помогают полиции быстрее раскрывать преступления и предотвращать их еще на стадии подготовки. Как камеры видеонаблюдения, алгоритмы и мобильные сервисы работают на безопасность жителей, Zakon.kz рассказал первый замначальника ДП региона Ербол Кайрбеков.

Пять лет киберпреследования

В конце декабря 2025 года в Департамент полиции области Улытау обратился житель региона. Его семью почти пять лет преследовали в интернете. Анонимные аккаунты, фальсифицированные материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, психологическое давление и угрозы делали жизнь потерпевших невыносимой.

"Сегодня преступность активно смещается в цифровую среду. Если злоумышленники используют современные технологии, мы должны действовать на шаг впереди. Злоумышленник, терроризировавший эту семью на протяжении пяти лет, установлен. Сотрудники подразделения CyberPol установили, что это 22-летний житель Сатпаева. Он, оказывается, знаком с дочерью потерпевшего и пытался завоевать ее расположение, а когда получил отказ, стал таким образом мстить", – отметил Ербол Кайрбеков.

У подозреваемого изъяты компьютерная техника и средства связи. Он заключен под стражу, проверяется его причастность к другим эпизодам.

Остановить перевод до потери денег

25 февраля 2026 года около 16:00 сотрудники полиции региона, просматривая камеры Центра оперативного управления, возле одного из торговых домов заметили мужчину у банкомата в Жезказгане. Он нервно разговаривал по телефону, не прерывал вызов и постоянно оглядывался – поведенческий шаблон, знакомый киберполицейским. Туда незамедлительно выехали специалисты.

"К их приезду мужчина уже перевел 400 тысяч тенге неизвестным и собирался отправить еще 4,4 миллиона. Его остановили буквально у терминала. Позже он подал заявление, сейчас по данному факту идет расследование. Мошенники всегда требуют от жертв быть на линии и запрещают им общаться с кем-либо. Именно это и стало сигналом для сотрудников", – рассказал полковник полиции Ербол Кайрбеков.

Фото пресс-службы ДП области Улытау

Цифровизация как инструмент работы

"Для нас цифровизация – не просто слово, а реальный инструмент, который помогает работать быстрее и точнее", – говорит Ербол Кайрбеков.

По его словам, в регионе внедряются планшеты и смарт-устройства для сотрудников, электронные системы учета, базы данных и обмен информацией в реальном времени.

"Когда к нам поступает сигнал, мы видим ситуацию буквально на экране, можем проследить маршруты подозреваемых, провести комплекс мероприятий для фиксации доказательств в цифровом виде", – поясняет он.

По словам Кайрбекова, это ускоряет реакцию, снижает человеческий фактор и помогает предотвращать преступления до того, как они произойдут.

Кроме того, цифровизация позволяет быстрее выявлять связи между событиями, анализировать большие объемы данных и планировать патрулирование в проблемных местах.

"Мы видим не просто цифры – мы видим тенденции, подозрительные движения, потенциальные угрозы", – добавляет замглавы департамента.

Камеры и центр управления

Сегодня к Центру оперативного управления региона подключено более 3600 камер, и около 90 процентов всех правонарушений фиксируются именно с их помощью.

"Мы называем это "ковровым покрытием" территории, потому что охватываем все: улицы, дворы, социальные объекты, торговые дома. Камеры работают, даже когда мы сами не на месте. Каждый сигнал может спасти время и предотвратить преступление", – делится спикер.

В области Улытау установлены 106 комплексных систем: скоростемеры, камеры распознавания номеров на перекрестках и пешеходных переходах. Программы Blacklist и мобильное приложение "Қорғау" позволяют сотрудникам видеть, какие машины нарушают правила, кто в розыске, а кто задолжал штраф.

"Система мгновенно передает сигнал патрулям, и они действуют, не тратя время на лишние проверки", – объясняет Ербол Кайрбеков.

Идет подключение камер в бизнес-центрах, развлекательных и питейных заведениях. В перспективе их количество достигнет 16 тысяч, что позволит фиксировать ключевые общественные пространства и перекрестки, существенно повышая эффективность работы полиции.

Цифровые технологии на практике

"В Сатпаеве камеры помогли раскрыть кражу двух коров, злоумышленники оказались соседями потерпевшего. Женщина, совершившая ножевое нападение, была оперативно задержана благодаря видеонаблюдению. В Жезказгане задержаны подозреваемые с более чем килограммом синтетических наркотиков, выявлен предполагаемый поставщик. Все это благодаря видеонаблюдению", – добавил спикер.

Цифры, которые говорят сами за себя

По итогам двух месяцев 2026 года в регионе зафиксировано снижение регистрации преступлений на 15,7 процента. Показатель раскрываемости достиг 74,5 процента, что на 11,3 процента выше прошлого года. Выявлено около 4 тысяч нарушений ПДД автоматизированными комплексами.

"Более двух тысяч правонарушений пресечено через приложение "Қорғау". Порядка 40 преступлений раскрыто с помощью камер. Наша работа ведется в рамках концепции "Закон и порядок": обеспечить безопасность на улицах и в цифровом пространстве. Технологии дают результат только при профессиональной работе людей", – подытожил Ербол Кайрбеков.

