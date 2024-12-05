На выходных 20-25 тысяч человек ходят по тоям – аким Жамбылской области
Фото: СЦК
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года рассказал, сколько жителей региона гуляет на тоях по выходным, сообщает Zakon.kz.
Согласно анализу акимата, в Таразе и в районных центрах в пятницу, субботу и воскресенье на один той приходит порядка 300 человек. Если умножить эту цифру на число людей, то ежедневно в выходные около 20-25 тыс. человек ходят по тоям.
"Мы собрали всех ведущих, разработали с ними кодекс, специальные правила. Мой заместитель, курирующий вопросы внутренней политики, этим занимается. Здесь нужно как-то урегулировать этот вопрос. Не допускать излишнего расточительства", – заявил аким.
Он отметил, что также на тоях надо пресекать различные нарушения законодательства.
"Это работа, которую мы должны проводить с аксакалами и ведущими. Есть культурный центр, мы там специалистов наняли, думаю, по итогам придем к порядку. Будем продолжать эту работу", – заключил Ербол Карашукеев.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане чиновникам запретили ходить на тои.
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