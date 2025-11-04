#Народный юрист
Общество

Жителям Алматы сообщили хорошую новость про автобусы и троллейбусы

снегопад, спецтехника, машины, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 19:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Маслихат Алматы сегодня, 4 ноября 2025 года, обратился к жителям и гостям южной столицы с призывом и хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 4 ноября в Алматы ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +5+7°С с последующим понижением. 5 ноября – местами дождь, снег, гололед. Температура воздуха ночью опустится до -3-5°С.

"В связи с ухудшением погодных условий и риском образования гололедицы рекомендуем водителям воздержаться от использования личных автомобилей, особенно в утренние и вечерние часы, в пользу общественного транспорта. При этом количество автобусов и троллейбусов будет увеличено".Маслихат Алматы

Также водителей на время уборки снега попросили не парковать автомобили вдоль обочин дорог.

"Дисциплина": почему Алматы во время дождя и снега встает в пробках, объяснили в полиции

Ранее мы писали, что в Алматы объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
