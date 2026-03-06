Победительница конкурса красоты устроилась работать на завод
Публика запомнила Жанну Кубышеву по прекрасному сценическому образу. Однако удивляет она не только красотой. На производстве ее уважают как профессионала своего дела, передает Lada.kz.
Знакомые Жанны говорят о ней так: это гармоничное сочетание вкуса, интеллекта и целеустремленности. Кубышева – одна из тех, кто доказывает, что современная промышленность давно перестала быть мужской сферой.
Получив образование в Алматы по специальности "Финансы", Жанна начала карьеру аудитором в иностранной компании. Спустя некоторое время решила работать на самом производстве.
"Я рада трудиться на таком производстве и вносить вклад в развитие отечественной продукции. Для меня это большая ответственность и предмет гордости. Хотелось бы, чтобы казахстанские компании и государственные учреждения по возможности выбирали местное производство и поддерживали отечественные товары", – отметила Жанна Кубышева.
Завод, на котором работает Жанна, расположен на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау". В дальнейшем девушка планирует продолжить образование за границей и расширить профессиональные горизонты.
