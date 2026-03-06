Победительница конкурса красоты устроилась работать на завод

Обладательница титула "Мисс Актау 2022" Жанна Кубышева сменила корону победительницы конкурса красоты на рабочую каску. Девушка стала экспертом на трубном заводе в Актау, сообщает Zakon.kz.

Публика запомнила Жанну Кубышеву по прекрасному сценическому образу. Однако удивляет она не только красотой. На производстве ее уважают как профессионала своего дела, передает Lada.kz.

Знакомые Жанны говорят о ней так: это гармоничное сочетание вкуса, интеллекта и целеустремленности. Кубышева – одна из тех, кто доказывает, что современная промышленность давно перестала быть мужской сферой.

Получив образование в Алматы по специальности "Финансы", Жанна начала карьеру аудитором в иностранной компании. Спустя некоторое время решила работать на самом производстве.

"Я рада трудиться на таком производстве и вносить вклад в развитие отечественной продукции. Для меня это большая ответственность и предмет гордости. Хотелось бы, чтобы казахстанские компании и государственные учреждения по возможности выбирали местное производство и поддерживали отечественные товары", – отметила Жанна Кубышева.

Завод, на котором работает Жанна, расположен на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау". В дальнейшем девушка планирует продолжить образование за границей и расширить профессиональные горизонты.

Ранее Zakon.kz выпустил статью про 49-летнюю мама-каратистку, которая мотивирует Казнет.