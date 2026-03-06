#Референдум-2026
Статьи

Спортивная семья: 49-летняя мама-каратистка мотивирует Казнет

Спортивная семья: 49-летняя мама-каратистка мотивирует Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 10:20 Фото: Zakon.kz
Большинству женщин ради семьи приходится жертвовать своими интересами. Но иногда именно ближайшие родственники помогают им вспомнить о заветных желаниях. Zakon.kz расскажет историю алматинки, которая вдохновила многих.

Тем, кто регулярно листает соцсети, наверное, уже попадалось видео позитивной 49-летней женщины, которая впечатляет физическими способностями. Она легко садится на шпагат, проделывает разные трюки и даже отрабатывает удары на взрослых сыновьях.

Zakon.kz связался с героиней и узнал, что ее зовут Куралай Мухаметкалиева. У нее трое взрослых детей: Ерсултан (27 лет), Ерлан (24 лет) и Ерасыл (23 года). Оказалось, что алматинка 24 года прослужила в армии. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

"Ерсултан окончил Казахский автомобильно-дорожный институт, работает по профессии, Ерлан окончил Актюбинский летный институт, сейчас старший лейтенант военно-воздушных сил, Ерасыл – выпускник Академии гражданской авиации, работает авиационным механиком. Мой супруг Нурлан Шаймерденов давно скончался, он был военнослужащим в звании капитана. Тогда дети были еще маленькими". Куралай Мухаметкалиева

Женщина рассказала, что с детства увлекалась карате, три года работала тренером, а после того, как стала военнослужащей, начала тренировать детей своих коллег.

"Когда я занималась спортом, к нам из города приехала комиссия, которая отбирала сильнейших, чтобы они могли строить свою спортивную карьеру. Выбор пал и на меня. Я могла тренироваться в городе, в хороших условиях. Отец был согласен, но мама не разрешила, мол, это небезопасно. Так я не смогла уехать в город. Хотя были хорошие спонсоры, которые хотели меня финансировать. Тем не менее спорт я не бросила, в 17 лет защитила мастера спорта по карате. Были перерывы, когда сидела в декрете. Постоянно занималась, когда работала. И сейчас поддерживаю физические навыки".Куралай Мухаметкалиева

Мама для детей всегда была примером для подражания, и они пошли по ее стопам.

"Их отец, мой супруг, активно занимался спортом, я мастер спорта по карате, вот и сыновья с малых лет увлекаются разными боями: боксом, дзюдо. Но я не хотела, чтобы они этим занимались профессионально, думала, у них не будет карьерного роста".Куралай Мухаметкалиева

А недавно она проснулась звездой Казнета.

"Ерасыл пришел с работы, и мы с ним начали заниматься рукопашкой. В тот момент Ерлан снял на видео происходящее, затем выложил в Сеть. Неожиданно оно завирусилось. Все начали писать, звонить, просить еще контент. Многие твердили, что это для них настоящий толчок заниматься спортом. Удивлялись, как в таком возрасте можно иметь гибкость. Я была в шоке от реакции пользователей и столь большого числа положительных комментариев. Конечно, мне приятно мотивировать людей".Куралай Мухаметкалиева

Семья признается, что из-за работы нет возможности активно вести соцсети, однако они выполняют просьбы людей и в свободное время снимают контент.

"И речь не только о контенте. После такой мощной поддержки аудитории вдохновилась и я сама. Хожу на площадки, тренируюсь с сыновьями. В планах записаться на бассейн или начать посещать тренажерный зал. Я рада делиться опытом с людьми. Мы завели семейную страничку, учимся быть блогерами. Стали делать акцент не только на спорт, но и на юмор, отношения, семейные ценности".Куралай Мухаметкалиева

Собеседница считает, что 50 лет – далеко не предел. И в этом возрасте можно о себе заботиться, реализовывать себя как личность, и самое главное – воплощать давно задуманные идеи.

"Заниматься спортом – это желание быть более физически развитым. В комментариях я вижу, что женщины пишут: "Все мы встаем с постели, начинаем тренироваться, 50 лет, оказывается, не предел". Когда я разминаюсь, всегда после этого чувствую себя хорошо, мне становится легко. Это заложено во мне, и я не могу без спорта. Возраст – всего лишь цифра, а здоровье – форма, в которой мы находимся. И оно зависит от нас самих".Куралай Мухаметкалиева

Алматинка признается, что женщинам, у которых есть сыновья, приходится быть намного сильнее.

"Мои мальчики росли без отца. Нельзя было сидеть сложа руки и показывать свою слабинку. Я была сильной, чтобы им было на кого равняться. И сейчас, смотря на них, я понимаю, что мой труд оправдан. Я хочу, чтобы они стали хорошими мужьями, отцами и людьми".Куралай Мухаметкалиева

Спорт вернул вкус к жизни: 78-летняя алматинка тягает 90 кг

В свою очередь ее сыновья говорят, что безумно любят маму, без всяких причин. Принципы, по которым живет наша героиня, – дисциплина, уважение и трудолюбие. А еще – никогда не опускать руки.

Ранее Zakon.kz рассказал вдохновляющие истории казахстанок.

