Ответственность за насилие над медиками ужесточена в Казахстане

7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказания за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Изменения предусматривают введение в УК новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей, пишет Минздрав РК.

В соответствии с нормами документа:

за угрозу применения насилия, предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;

при совершении указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;

при применения насилия не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;

применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.

Одновременно с законодательными изменениями в медицинских организациях внедряются дополнительные меры безопасности медиков на рабочих местах.

В среднесрочной перспективе запланировано:

оснащение более 2,1 тыс. фельдшеров видеожетонами;

установка тревожных кнопок в 636 приемных отделениях;

интеграция систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой;

поддержание работы круглосуточных полицейских постов в 152 стационарах страны.

"Президент ранее отмечал, что подобные инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию медицинских работников, должны решительно пресекаться в правовом поле в соответствии с принципами концепции "Закон и Порядок". С 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестер и других работников системы здравоохранения", – отметили в МЗ РК.

