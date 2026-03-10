#Референдум-2026
Общество

Скользко, холодно и опасно: синоптики предупредили о непогоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 марта

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:28 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды на 11-13 марта 2026 года для трех крупнейших городов страны. Согласно данным синоптиков, зима еще не собирается сдавать свои позиции: в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 11 марта: переменная облачность, временами снег, метель. Днем порывы ветра достигнут 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью -27-29°С, днем -13-15°С.
  • 12 марта: переменная облачность, временами снег, метель. Ночью ветер поднимется до 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 15:28
Сильная метель парализовала Астану: школьников перевели на дистанционку, дороги закрыли

Прогноз погоды по Алматы

  • 11 марта: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Временами порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -6-8°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 марта: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ночью порывы составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем +2+4°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

Мы уже рассказывали, что на севере Казахстана вовсю разбушевалась непогода. Так, несмотря на то, что стражи порядка Карагандинской области настоятельно призвали водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильного бурана и нулевой видимости, на трассе Астана – Караганда произошло цепное ДТП со смертельным исходом.

