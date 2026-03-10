#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Происшествия

Цепное ДТП на трассе Астана – Караганда: семь машин столкнулись, есть погибший

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 14:51 Фото: Zakon.kz
10 марта 2026 года на автодороге Астана – Караганда, в районе поселка Ошаганды, по направлению в Караганду произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, на 147-м километре трассы столкнулись семь транспортных средств.

"Столкновение произошло по цепной реакции. Впереди двигался автомобиль Chevrolet Nexia, после чего произошло столкновение с Chery Tiggo. Далее Toyota Land Cruiser совершил наезд на Chery Tiggo. Следом грузовой автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего произошло столкновение служебного пикапа "КазАвтоЖол" и автомобиля УАЗ Hunter", – озвучили детали в пресс-службе ДП региона.

К сожалению, пассажир Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте. Также пострадал водитель автомобиля УАЗ Hunter. Его госпитализировали.

Стражи порядка уточнили, что данные транспортные средства выехали на автодорогу до введения ограничения движения.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, подразделения ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Немного ранее полиция Карагандинской области выступала с серьезной просьбой к участникам дорожного движения. Стражи порядка настоятельно призывали водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильного бурана и нулевой видимости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Есть ли казахстанцы среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке – комментарий МИД
16:07, 10 марта 2026
Есть ли казахстанцы среди погибших и пострадавших на Ближнем Востоке – комментарий МИД
Грузовик раздавил машину "күзет" – водитель погиб на месте
12:12, 10 июля 2025
Грузовик раздавил машину "күзет" – водитель погиб на месте
Жуткая авария на трассе в Актюбинской области: столкнулись автобус и грузовик
19:07, 09 мая 2025
Жуткая авария на трассе в Актюбинской области: столкнулись автобус и грузовик
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: