Цепное ДТП на трассе Астана – Караганда: семь машин столкнулись, есть погибший

10 марта 2026 года на автодороге Астана – Караганда, в районе поселка Ошаганды, по направлению в Караганду произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, на 147-м километре трассы столкнулись семь транспортных средств.

"Столкновение произошло по цепной реакции. Впереди двигался автомобиль Chevrolet Nexia, после чего произошло столкновение с Chery Tiggo. Далее Toyota Land Cruiser совершил наезд на Chery Tiggo. Следом грузовой автомобиль столкнулся с Toyota Land Cruiser, после чего произошло столкновение служебного пикапа "КазАвтоЖол" и автомобиля УАЗ Hunter", – озвучили детали в пресс-службе ДП региона.

К сожалению, пассажир Toyota Land Cruiser от полученных травм скончался на месте. Также пострадал водитель автомобиля УАЗ Hunter. Его госпитализировали.

Стражи порядка уточнили, что данные транспортные средства выехали на автодорогу до введения ограничения движения.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, подразделения ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Немного ранее полиция Карагандинской области выступала с серьезной просьбой к участникам дорожного движения. Стражи порядка настоятельно призывали водителей воздержаться от дальних поездок из-за сильного бурана и нулевой видимости.