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Общество

Суровая весна: о погоде на 1-3 марта в Астане, Алматы и Шымкенте

Суровая весна: о погоде на 1-3 марта в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 16:01 Фото: pxhere
Морозные ночи в Алматы, сильный ветер в Шымкенте и снег в Астане. Таков прогноз погоды на первые дни марта в трех крупнейших городах страны от синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz

Ранее метеорологи уже рассказывали, что на большей части Казахстана в первые три дня весны ожидается неустойчивая погода. С полным прогнозом можно ознакомиться по этой ссылке.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 марта: переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -5-7°.
  • 2 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -18-20°, днем -5-7°.
  • 3 марта: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель, гололед. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15-17°, днем -2-4°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 марта: переменная облачность, ночью снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +1+3°.
  • 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +3+5°.
  • 3 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +4+6°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 марта: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +8+10°.
  • 2 марта: переменная облачность, в конце дня дождь, ночью туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +10+12°.
  • 3 марта: переменная облачность, осадки, гололед, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°, днем -1+1°.

Также специалисты уже объявили штормовое предупреждение на 28 февраля 2025 года. Из него следовало, что последний день зимы принесет непогоду в Астане и 15 областях Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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