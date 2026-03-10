Любовь за деньги: как три девушки выманили сотни тысяч у 45 казахстанцев

Группа девушек из Астаны обманом привлекала людей через сайты знакомств, предлагая продолжить общение в арендованных квартирах. Чем это закончилось, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что после знакомства мошенницы размещали фейковые объявления о сдаче квартир, прикладывая чужие фото уютных интерьеров, и предлагали потенциальным клиентам "арендовать" жилье на сутки для встреч.

"В результате их действий более 45 потерпевших отправили оплату за несуществующую квартиру на общую сумму около 620 тыс. тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Уже завладев деньгами, аферисты прекращали переписки с потерпевшими и блокировали их номера.

В итоге приговором суда с учетом признания вины и возмещения материального ущерба трем девушкам назначено наказание в виде ограничения свободы от 3 до 3 лет 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду.

Приговор вступил в законную силу.

