Общество

Любовь за деньги: как три девушки выманили сотни тысяч у 45 казахстанцев

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 16:06 Фото: pexels
Группа девушек из Астаны обманом привлекала людей через сайты знакомств, предлагая продолжить общение в арендованных квартирах. Чем это закончилось, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что после знакомства мошенницы размещали фейковые объявления о сдаче квартир, прикладывая чужие фото уютных интерьеров, и предлагали потенциальным клиентам "арендовать" жилье на сутки для встреч.

"В результате их действий более 45 потерпевших отправили оплату за несуществующую квартиру на общую сумму около 620 тыс. тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Уже завладев деньгами, аферисты прекращали переписки с потерпевшими и блокировали их номера.

В итоге приговором суда с учетом признания вины и возмещения материального ущерба трем девушкам назначено наказание в виде ограничения свободы от 3 до 3 лет 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду.

Приговор вступил в законную силу.

Не так давно мы рассказывали, что в Актау житель Тупкараганского района провернул серию мошенничеств с оформлением онлайн-кредитов на чужие имена. Общий ущерб потерпевшим превысил 6,5 млн тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
