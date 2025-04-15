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Общество

Мошенник под видом сотрудника ООН выманил у казахстанки деньги

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 20:02 Фото: freepik
Жительница Акмолинской области поверила мужчине, выдававшему себя за военнослужащего ООН, и перевела ему 115 тысяч тенге. Потерпевшая познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей. В дальнейшем общение продолжилось в WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, мужчина сообщил, что якобы является военнослужащим ООН, находящимся на миротворческой миссии в Никосии, и выразил намерение приехать в Казахстан для заключения брака. Под предлогом оформления отпуска он попросил у заявительницы 550 долларов (285 тыс. тенге). 

Женщина перевела 115 тысяч тенге на указанные ей реквизиты. Позже с ней вновь связались, представившись сотрудниками "офиса ООН", и потребовали дополнительную сумму якобы на оплату перелета. Обещали, что все затраты будут компенсированы. После этого потерпевшая заподозрила мошенничество и прекратила общение.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Начато досудебное расследование.

Стражи порядка напоминают: никогда не переводите деньги незнакомым лицам, даже если они кажутся убедительными. Международные организации, такие как ООН, не просят денежные переводы от частных лиц для оформления отпусков или поездок сотрудников. Всегда перепроверяйте информацию и консультируйтесь с близкими или правоохранительными органами. При малейших подозрениях на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию.

Ранее сообщалось, что переписка по WhatsApp обернулась потерей 5 млн тенге для семьи из Караганды.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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