Политика

Участие в Совете мира и слухи о направлении воинского контингента в Сектор Газа прокомментировали в МИД

Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев 4 марта 2026 года на брифинге в ведомстве озвучил официальную позицию министерства касательно вступления Казахстана в Совет мира, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что присоединение Казахстана к Совету мира соответствует национальным интересам страны и органично укладывается в траекторию внешней политики государства, ориентированной на развитие диалога, поддержку международной безопасности и укрепление многостороннего взаимодействия.

"Глава государства обозначил его как своевременную инициативу, направленную на достижение практических и быстрых результатов. Как отметил наш президент, мир должен строиться не через бессмысленные декларации, а через практические шаги. Что касается финансирования, то Казахстан вступил в Совет мира без какого-либо финансового взноса. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов не является условием членства. Это право каждого участника", – сказал Жетыбаев.

Также он прокомментировал слухи о направлении воинского контингента в Сектор Газа.

"Мы знаем, что в средствах массовой информации также активно обсуждался вопрос о якобы направлении воинского контингента. В этой связи призываем опираться на официальные источники. Глава государства в своем выступлении заявил, что Казахстан готов поддержать международные силы стабилизации, направить медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей центра гражданско-военной координации. То есть речь идет исключительно о гуманитарной составляющей операций. Решение об отправке принимается в строгом соответствии с действующим законодательством. Наша страна также готова оказать продовольственную гуманитарную помощь, выделить 500 образовательных грантов для палестинских студентов в казахстанских вузах на 5 лет, а также поделиться опытом в сфере электронного правительства", – добавил официальный представитель МИД.

О том, почему Казахстан не стал платить миллиард долларов за вступление в Совет мира, читайте в материале.

