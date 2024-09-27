В Актобе задержали женщину, нарушившую ПДД 119 раз за месяц
Фото: polisia.kz
Полицейские Актобе задержали 35-летнюю жительницу города, которая за месяц нарушила правила дорожного движения 119 раз, в основном превышая скорость, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 27 сентября в полиции, женщина управляла автомобилем Lexus с иностранными номерами и неоднократно превышала допустимую скорость на улицах города.
Сотрудники батальона патрульной полиции, используя систему "Қорғау", задержали нарушительницу и выяснили, что с середины августа она допустила 119 нарушений. Общая сумма штрафов составила 3 млн 378 тысяч тенге. В настоящее время автомобиль помещен на специальную автостоянку.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Суд лишил прав жителя Астаны за выезд на встречную полосу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript