#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Общество

Красивые коттеджи, построенные по госпрограмме, разваливаются спустя пять лет в Атырау

Атырау, дома, госпрограма, аварийное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 00:05 Фото: КТК
Сразу 60 семей в Атырау рискуют остаться без жилья. Дома, построенные всего пять лет назад и приобретенные по государственной программе "Нұрлы жер", начали разрушаться и были признаны непригодными для проживания, сообщают Zakon.kz.

При этом ипотечные кредиты, оформленные на покупку этих домов, списывать никто не планирует, пишет 10 февраля телеканал "КТК".

Речь идет о жилых домах в микрорайоне Талкайран. После заселения жильцы столкнулись с серьезными проблемами – в зданиях начали трескаться стены, а крыши срывало ветром. Люди утверждают, что чиновники, принимавшие объекты в эксплуатацию, сегодня уклоняются от ответственности.


Житель микрорайона Жолмырза Кабдешов рассказал, что семьи вынуждены обращаться сразу в несколько ведомств, однако конкретного ответа так и не получили.

"Во-первых, ключи мы получили в отделе строительства; во-вторых, документы – в ЖКХ, затем в акимате. Мы требуем ответа от трех ведомств. Нам выдали заключение, что дом подлежит сносу. Жить здесь больше невозможно – от фундамента до крыши все непригодно", – рассказала Жолмырза Кабдешов.

Всего в микрорайоне насчитывается 12 коттеджей, 28 индивидуальных домов и 12 двухквартирных. Строительством занимались три компании. По словам жильцов, только один подрядчик, возводивший 34 дома, пытается урегулировать ситуацию, тогда как остальные компании фактически прекратили общение.

Некоторые семьи приобрели жилье в ипотеку и сейчас не могут договориться о компенсации.

"Мы взяли в ипотеку дом площадью 120 квадратных метров. Сейчас вопрос решается с "Батыс Альянсом". Мы привезли экспертов из Астаны. Выяснилось, что в фундаменте вообще нет арматуры. Но пока не можем договориться о сумме компенсации. Они предлагают 30 миллионов за отдельные дома, но, если дом в ипотеку, половину суммы забирает банк", – отметил Мейирбек Бахтияр.

По его словам, оставшихся средств недостаточно, чтобы купить новое жилье.

Еще одна жительница микрорайона Молдир Ырыскалиева отмечает, что застройщик, возводивший их дом, признан банкротом, а состояние жилья продолжает ухудшаться.

"Компания "АзияСтрой", которая строила эти дома, обанкротилась. "Батыс Альянс" хоть как-то идет на диалог, а мы остаемся на улице. Мы до сих пор делаем ремонт. Состояние дома критическое, он может обрушиться в любой момент. Я с шестью детьми хожу по всем инстанциям, у меня на руках брат-инвалид. Но ответа нет", – сказала она.

Экспертиза подтвердила, что дома находятся в аварийном состоянии. В акимате Атырау поясняют, что гарантийный срок подрядных организаций истек, поэтому власти не могут оперативно решить вопрос с предоставлением нового жилья.

Руководитель отдела строительства акимата Атырау Арнат Ондасынов сообщил, что окончательное решение будет принято после изучения результатов экспертизы.

"Сейчас мы знакомимся с заключением экспертизы. По его итогам будет принято решение. Даже если вина подрядной организации будет доказана, мы не можем напрямую, в рамках режима ЧС, предоставить жилье каждому пострадавшему. Поэтому, в соответствии с законом, жители имеют право подать в суд на городской акимат или соответствующие госорганы", – заявил он.

Все дома были построены за счет государственных средств. В отношении строительных компаний возбуждены уголовные дела, однако сроки разбирательств остаются неопределенными. Тем временем десятки семей продолжают жить в домах, которые в любой момент могут обрушиться.

Ранее мы писали о том, что гедопустимость выселения из жилья без решения суда хотят закрепить в новой Конституции Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Гражданину Турции дали пять лет тюрьмы за гибель трех человек в Атырау
09:15, 10 февраля 2024
Гражданину Турции дали пять лет тюрьмы за гибель трех человек в Атырау
Алматинца застрелили во время криминальной разборки: подозреваемого нашли спустя пять лет
15:09, 04 марта 2024
Алматинца застрелили во время криминальной разборки: подозреваемого нашли спустя пять лет
В Атырау погиб рабочий, сорвавшись с пятого этажа
10:08, 24 января 2025
В Атырау погиб рабочий, сорвавшись с пятого этажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
01:18, 11 февраля 2026
Арман Царукян ответил, кто может перебороть его в UFC
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
00:44, 11 февраля 2026
"Локомотив" первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 11 февраля на Олимпиаде-2026
00:11, 11 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 11 февраля на Олимпиаде-2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" разгромил "Иртыш", "Горняк" обыграл "Актобе"
23:35, 10 февраля 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Арлан" разгромил "Иртыш", "Горняк" обыграл "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: