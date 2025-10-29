#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Происшествия

Трех казахстанцев спасли полицейские в Бурабае

полицейские спасли жизнь трем казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:13 Фото: polisia.kz
Сотрудники патрульной полиции Бурабайского района спасли жизнь водителю и двум его пассажирам в курортной зоне Бурабай на трассе Щучинск – Бурабай, сообщает Zakon.kz.

Во время дежурства полицейские роты патрульной полиции Бауыржан Галымов и Аян Кангожин заметили автомобиль, водитель которого вел себя неадекватно: машина то снижала скорость, то выезжала на встречную полосу и в какой-то момент задела бордюр. Несмотря на сигналы об остановке, водитель не реагировал.

"Оценив опасность ситуации, сотрудники полиции приняли решение действовать незамедлительно. Они обогнали автомобиль, остановили встречный поток транспорта, и Аян Кангожин сумел безопасно остановить машину, предотвратив возможное ДТП. В салоне находился 60-летний мужчина и двое несовершеннолетних пассажиров", – рассказали в МВД РК.

Как выяснилось, водителю внезапно стало плохо – у него закружилась голова и резко ухудшилось самочувствие. Полицейские вызвали скорую помощь и, следуя инструкциям медиков, оказали мужчине первую доврачебную помощь до прибытия бригады.

Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали прединсультное состояние. По словам медиков, своевременные действия сотрудников полиции помогли избежать тяжелых последствий. Позже мужчина лично поблагодарил спасших его полицейских.

"Выражаю искреннюю признательность сотрудникам роты патрульной полиции отдела полиции Бурабайского района – Бауыржану Галымову и Аяну Кангожину – за профессионализм, решительные действия и неравнодушие", – отметил 60-летний водитель в обращении к начальнику отдела полиции Арману Билялову.

Руководство отдела полиции отметило высокий уровень подготовки и самоотверженность своих сотрудников. Благодаря слаженным действиям патрульных удалось предотвратить возможную трагедию и сохранить человеческие жизни.

Ранее туристка из Китая высказалась о полицейских из Атырауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Ползущего" по земле осоеда спасли в Бурабае
12:04, 21 сентября 2023
"Ползущего" по земле осоеда спасли в Бурабае
Совещание по развитию Щучинско-Бурабайской курортной зоны: актуальные вопросы и решения
12:47, 14 июля 2024
Совещание по развитию Щучинско-Бурабайской курортной зоны: актуальные вопросы и решения
В Бурабае спасли обессиленного пеликана
18:08, 15 ноября 2024
В Бурабае спасли обессиленного пеликана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: