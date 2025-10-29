Трех казахстанцев спасли полицейские в Бурабае

Сотрудники патрульной полиции Бурабайского района спасли жизнь водителю и двум его пассажирам в курортной зоне Бурабай на трассе Щучинск – Бурабай, сообщает Zakon.kz.

Во время дежурства полицейские роты патрульной полиции Бауыржан Галымов и Аян Кангожин заметили автомобиль, водитель которого вел себя неадекватно: машина то снижала скорость, то выезжала на встречную полосу и в какой-то момент задела бордюр. Несмотря на сигналы об остановке, водитель не реагировал.

"Оценив опасность ситуации, сотрудники полиции приняли решение действовать незамедлительно. Они обогнали автомобиль, остановили встречный поток транспорта, и Аян Кангожин сумел безопасно остановить машину, предотвратив возможное ДТП. В салоне находился 60-летний мужчина и двое несовершеннолетних пассажиров", – рассказали в МВД РК.

Как выяснилось, водителю внезапно стало плохо – у него закружилась голова и резко ухудшилось самочувствие. Полицейские вызвали скорую помощь и, следуя инструкциям медиков, оказали мужчине первую доврачебную помощь до прибытия бригады.

Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали прединсультное состояние. По словам медиков, своевременные действия сотрудников полиции помогли избежать тяжелых последствий. Позже мужчина лично поблагодарил спасших его полицейских.

"Выражаю искреннюю признательность сотрудникам роты патрульной полиции отдела полиции Бурабайского района – Бауыржану Галымову и Аяну Кангожину – за профессионализм, решительные действия и неравнодушие", – отметил 60-летний водитель в обращении к начальнику отдела полиции Арману Билялову.

Руководство отдела полиции отметило высокий уровень подготовки и самоотверженность своих сотрудников. Благодаря слаженным действиям патрульных удалось предотвратить возможную трагедию и сохранить человеческие жизни.

