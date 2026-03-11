Сенат ратифицировал Соглашение о механизме гражданской защиты стран тюркского мира
По словам сенатора Андрея Лукина, закон направлен на формирование правовой основы для создания совместной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, повышение эффективности оказания экстренной помощи, а также укрепление координации между компетентными органами государств – членов Организации тюркских государств.
"Ратификация Соглашения позволит объединить усилия государств-участников в вопросах спасения жизни и защиты имущества граждан, оказания медицинской и гуманитарной помощи, а также мониторинга и анализа рисков возникновения природных и техногенных катастроф. Соглашением предусматривается создание административной структуры управления механизмом гражданской защиты. В качестве высшего органа будет функционировать Совет министров, а также Секретариат. Совет министров будет осуществлять свою деятельность посредством регулярных встреч профильных министров, которые планируется проводить не реже одного раза в год. При этом председательствовать в Совете будет министр государства, председательствующего в Организации тюркских государств", – озвучил он.
Он отметил, что секретариат механизма будет возглавляться Генеральным секретарем, который назначается Советом министров на ротационной основе сроком на три года с возможностью продления полномочий максимум на два года.
"Штаб-квартира Секретариата будет расположена в Стамбуле. Турция берет на себя обязательства по предоставлению помещения и содействию в организационном становлении Секретариата. В рамках реализации Соглашения также предусматривается разработка единых стандартов профессиональной подготовки спасательных подразделений, проведение совместных учений, а также реализация программ обмена опытом между государствами-участниками. Оказание помощи будет осуществляться на добровольной основе по запросу пострадавшей стороны, а решения о ее предоставлении будут приниматься на основе консенсуса", – озвучил депутат.
Кроме того, он рассказал, что Соглашением предусмотрены финансовые обязательства сторон. Механизм гражданской защиты Организации тюркских государств будет иметь собственный бюджет, формируемый за счет ежегодных обязательных взносов государств-участников.
"До вступления в силу отдельного международного договора о бюджете предусмотрен ежегодный обязательный взнос для каждой стороны в размере 50 тыс. долларов. При этом расходы, превышающие общий объем указанных взносов, в течение первых двух лет с даты вступления Соглашения в силу будет покрывать Турция. В целом принятие данного закона имеет важное стратегическое значение для повышения уровня защиты населения и территорий государств – членов Организации тюркских государств. Создание механизма позволит оперативно мобилизовывать ресурсы стран-участниц при возникновении чрезвычайных ситуаций, что будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности", – резюмировал Лукин.
