Общество

Сенат ратифицировал Соглашение о механизме гражданской защиты стран тюркского мира

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сенат Парламента 11 марта 2026 года ратифицировал Соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По словам сенатора Андрея Лукина, закон направлен на формирование правовой основы для создания совместной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, повышение эффективности оказания экстренной помощи, а также укрепление координации между компетентными органами государств – членов Организации тюркских государств.

"Ратификация Соглашения позволит объединить усилия государств-участников в вопросах спасения жизни и защиты имущества граждан, оказания медицинской и гуманитарной помощи, а также мониторинга и анализа рисков возникновения природных и техногенных катастроф. Соглашением предусматривается создание административной структуры управления механизмом гражданской защиты. В качестве высшего органа будет функционировать Совет министров, а также Секретариат. Совет министров будет осуществлять свою деятельность посредством регулярных встреч профильных министров, которые планируется проводить не реже одного раза в год. При этом председательствовать в Совете будет министр государства, председательствующего в Организации тюркских государств", – озвучил он.

Он отметил, что секретариат механизма будет возглавляться Генеральным секретарем, который назначается Советом министров на ротационной основе сроком на три года с возможностью продления полномочий максимум на два года.

"Штаб-квартира Секретариата будет расположена в Стамбуле. Турция берет на себя обязательства по предоставлению помещения и содействию в организационном становлении Секретариата. В рамках реализации Соглашения также предусматривается разработка единых стандартов профессиональной подготовки спасательных подразделений, проведение совместных учений, а также реализация программ обмена опытом между государствами-участниками. Оказание помощи будет осуществляться на добровольной основе по запросу пострадавшей стороны, а решения о ее предоставлении будут приниматься на основе консенсуса", – озвучил депутат.

Кроме того, он рассказал, что Соглашением предусмотрены финансовые обязательства сторон. Механизм гражданской защиты Организации тюркских государств будет иметь собственный бюджет, формируемый за счет ежегодных обязательных взносов государств-участников.

"До вступления в силу отдельного международного договора о бюджете предусмотрен ежегодный обязательный взнос для каждой стороны в размере 50 тыс. долларов. При этом расходы, превышающие общий объем указанных взносов, в течение первых двух лет с даты вступления Соглашения в силу будет покрывать Турция. В целом принятие данного закона имеет важное стратегическое значение для повышения уровня защиты населения и территорий государств – членов Организации тюркских государств. Создание механизма позволит оперативно мобилизовывать ресурсы стран-участниц при возникновении чрезвычайных ситуаций, что будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности", – резюмировал Лукин.

5 марта 2026 года Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
