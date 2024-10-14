В Казахстане одобрили соглашение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств

Принято постановление правительства РК от 10 октября 2024 года "О подписании Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств", - говорится в документе.

Соглашение подписали правительства Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

В документе говорится, что стороны учреждают Механизм гражданской защиты Организации тюркских государств (МГЗОТГ) в форме международной организации, которая обладает правосубъектностью.

Цель МГЗОТГ заключается в создании совместного механизма реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на территории государств - членов и государств - наблюдателей, а также других государств.

Оказание поддержки осуществляется по просьбе пострадавшего государства во время катастрофы или чрезвычайной ситуации.

В каждом случае катастрофы или чрезвычайной ситуации вовлечение в деятельность по оказанию поддержки МГЗОТГ осуществляется на добровольной основе.

Решение о предоставлении помощи другим государствам принимается в каждом случае на основе консенсуса.

Основные функции МГЗОТГ:

реагирование, спасение жизни и имущества, медицинская помощь, экстренная связь, мониторинг и анализ, предоставление укрытия, гуманитарная помощь во время катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждение и обеспечение готовности, обмен знаниями и опытом по реагированию на катастрофы;

разработка единых стандартов профессиональной подготовки и организация теоретических и практических программ обучения без отрыва от производства с целью повышения профессиональной компетентности персонала всех уровней, работающего в области управления чрезвычайными ситуациями;

организация тренингов, учений и административно-технических визитов для выработки совместных методов реагирования на региональные катастрофы и чрезвычайные ситуации.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.