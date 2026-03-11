#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Праздничные скидки на продукты до 70%: приятную новость объявили казахстанцам

Люди на кассе, касса, кассир, кассиры, супермаркет, маркет, оплата, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 12:15 Фото: freepik
В Казахстане в преддверии празднования Наурыза стартует масштабная республиканская акция "Nauryz Sale", которая пройдет с 13 по 23 марта 2026 года на всей территории страны. Об этом сегодня, 11 марта, объявили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Цель – поддержка отечественных производителей, стимулирование внутренней торговли и создание единой праздничной атмосферы для жителей и гостей страны.

"В период проведения акции субъекты торговли предложат населению праздничные скидки на продовольственные и непродовольственные товары от 10 до 70% от группы товаров. Акционные позиции будут выделены в торговых залах специальной праздничной навигацией и фирменным оформлением Nauryz, тематическими ценниками, брендированными указателями, перетяжками и другими POS-материалами, позволяющими покупателям легко ориентироваться в ассортименте и быстро находить товары со сниженной ценой".Пресс-служба МТИ РК

Уточняется, что в акции примут участие около 300 субъектов внутренней торговли, включая 140 торговых домов и торгово-развлекательных центров, 140 торговых сетей и 20 субъектов электронной торговли.

"Особое внимание в рамках акции уделяется поддержке отечественных производителей. Для них в торговых центрах будут организованы специальные зоны продаж, где продукция казахстанских компаний будет представлена по ценам ниже рыночных в среднем на 10-20%".Пресс-служба МТИ РК

Отмечается, что в республиканской акции принимают участие субъекты торговли, которые поддержали инициативу и проявили социальную ответственность.

Перечень участников акции по регионам Казахстана

Ранее мы писали, что инфляция в Казахстане замедляется, но молочная продукция продолжает дорожать. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
9517 казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока
13:24, 11 марта 2026
9517 казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока
Иностранцам, посещающим Казахстан, объявили приятную новость
17:06, 30 января 2026
Иностранцам, посещающим Казахстан, объявили приятную новость
Жителям Астаны сообщили приятную новость к 8 Марта
18:11, 04 марта 2026
Жителям Астаны сообщили приятную новость к 8 Марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: