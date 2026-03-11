Праздничные скидки на продукты до 70%: приятную новость объявили казахстанцам

Фото: freepik

В Казахстане в преддверии празднования Наурыза стартует масштабная республиканская акция "Nauryz Sale", которая пройдет с 13 по 23 марта 2026 года на всей территории страны. Об этом сегодня, 11 марта, объявили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции (МТИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Цель – поддержка отечественных производителей, стимулирование внутренней торговли и создание единой праздничной атмосферы для жителей и гостей страны. "В период проведения акции субъекты торговли предложат населению праздничные скидки на продовольственные и непродовольственные товары от 10 до 70% от группы товаров. Акционные позиции будут выделены в торговых залах специальной праздничной навигацией и фирменным оформлением Nauryz, тематическими ценниками, брендированными указателями, перетяжками и другими POS-материалами, позволяющими покупателям легко ориентироваться в ассортименте и быстро находить товары со сниженной ценой". Пресс-служба МТИ РК Уточняется, что в акции примут участие около 300 субъектов внутренней торговли, включая 140 торговых домов и торгово-развлекательных центров, 140 торговых сетей и 20 субъектов электронной торговли. "Особое внимание в рамках акции уделяется поддержке отечественных производителей. Для них в торговых центрах будут организованы специальные зоны продаж, где продукция казахстанских компаний будет представлена по ценам ниже рыночных в среднем на 10-20%". Пресс-служба МТИ РК Отмечается, что в республиканской акции принимают участие субъекты торговли, которые поддержали инициативу и проявили социальную ответственность. Перечень участников акции по регионам Казахстана Ранее мы писали, что инфляция в Казахстане замедляется, но молочная продукция продолжает дорожать. Подробнее об этом – здесь.

