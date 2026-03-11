#Референдум-2026
Общество

Казахстан не эвакуирует дипломатов из стран Ближнего Востока

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:38 Фото: freepik
Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса заявил, что из стран Ближнего Востока эвакуированы в основном семьи дипломатов, тогда как сами сотрудники дипмиссий продолжают работу, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, эвакуированы ли из стран Ближнего Востока все консулы и сотрудники консульских учреждений.

"В основном эвакуированы члены семей, дети. Сами дипломаты продолжают свою работу, потому что, как вы видите, их помощь востребована. Я считаю, что наши дипломаты, наши консулы осуществляют довольно хорошую работу. Мы слышим много благодарностей от наших граждан. Вне зависимости от страны, безусловно, бывают нюансы, но общее мнение возвращенных граждан – это то, что страна не оставила их в беде, что глава государства уделяет этому приоритетное внимание в такой кризисной ситуации, и МИД выполняет свою работу", – озвучил Ержан Ашикбаев.

Представители СМИ также спросили, есть ли охрана консульств и посольств, которые находятся на Ближнем Востоке.

"Безусловно, этому вопросу уделяется приоритетное внимание. Потому что, сами понимаете, наши посольства и генеральные консульства за рубежом – это место работы наших дипломатов, это место, где хранится определенного рода информация. Поэтому защита собственности и защита загранучреждений – это приоритет для внешнеполитического ведомства", – сообщил он.

Ранее стало известно, что Казахстан усилил защиту стратегических объектов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
