Общество

Казахстан в снежном плену: метель и штормовой ветер ударят 12 марта

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 17:33 Фото: Zakon.kz
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов. Об этом сказано в опубликованном прогнозе погоды от РГП "Казгидромет" на четверг, 12 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, ночью ожидается снег, а днем возможны осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике прогнозируются усиление ветра, метель, гололед и туман.

Особенно сильный ветер – до 30 метров в секунду и более – ожидается на севере и востоке Акмолинской области, в районе Алакольских озер в области Жетысу, ночью на севере, востоке и юге Северо-Казахстанской области, а также на юге и западе Павлодарской области.

+18°C в понедельник, -10°C в среду: алматинцы обсуждают биполярную погоду в соцсетях

Ранее метеорологи предоставили подробный прогноз на 12, 13 и 14 марта. Известно, что постепенно по стране начнется повышение температуры воздуха. Так, ожидается до +10°C.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
