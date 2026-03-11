Казахстан в снежном плену: метель и штормовой ветер ударят 12 марта

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов. Об этом сказано в опубликованном прогнозе погоды от РГП "Казгидромет" на четверг, 12 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, ночью ожидается снег, а днем возможны осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, по республике прогнозируются усиление ветра, метель, гололед и туман.

Особенно сильный ветер – до 30 метров в секунду и более – ожидается на севере и востоке Акмолинской области, в районе Алакольских озер в области Жетысу, ночью на севере, востоке и юге Северо-Казахстанской области, а также на юге и западе Павлодарской области.

Ранее метеорологи предоставили подробный прогноз на 12, 13 и 14 марта. Известно, что постепенно по стране начнется повышение температуры воздуха. Так, ожидается до +10°C.