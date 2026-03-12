"Вот тебе и "слабый пол": казахстанка прошла 4 км и вывела колонну машин сквозь снежный апокалипсис

По Казахстану бушует непогода: зима "злится" и не спешит уходить. На дорогах нулевая видимость, метели и сильные бураны стали обычным испытанием для водителей. Тем временем в Казнете набирает популярность видео, где женщина выводит колонну авто из снежного плена, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 10 марта 2026 года появился ролик, снятый прямо за рулем. Автор показывает, как машина продирается сквозь метель, двигаясь за силуэтом впереди. Женщина признается, что не знает, кто этот человек, но без его помощи выбраться с дороги было просто невозможно.

Как оказалось, спасателем в этой ситуации выступила местная жительница. Подписчица прислала благодарность и рассказала некоторые подробности. По ее словам, женщина вывела колонну машин во время бурана 10 марта с 16:00 до 18:30.

"Мария шла пешком по трассе в бурю, тем самым ведя колонну. Пешком она прошла 4 км, и вереница машин ехала за ней. Она повторила подвиг милиционера 2025 года. Благодарим вас, Мария Бедрина", – сказано в обращении.

Пользователи Сети задавали по большей части лишь один вопрос: как себя чувствует героиня. В комментариях отметилась дочка Марии, уточнив, что с мамой все хорошо.

Один вопрос – мужчин не было? Все дома остались? Мария – вы просто герой.

Скорее всего, те, кто ехал сзади, и понятия не имели, что ведет их "слабая" половина человечества. Мы такие, когда нам на маникюр, на покраску и т.д. А если без шуток, надеюсь, она не заболела и с ней все хорошо!

4 километра в такую погоду. До слез. Будьте здоровы.

Пусть Всевышний бережет вас и ваших близких.

Слов нет, одни эмоции.

Пример настоящей человечности.

Спасибо за смелость, отвагу и помощь людям в трудную минуту.

Вот тебе и "слабый пол", – пишут другие.

В среду, 11 марта, мы рассказывали, что в Алматы бушевала непогода. Из-за продолжительного снегопада с предупреждением к жителям обращался акимат. Кроме того, стихия осложнила ситуацию на дорогах. За день было зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), из них 28 аварий с пострадавшими.