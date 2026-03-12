Весенние каникулы в Казахстане: стало известно, сколько дней будут отдыхать школьники

Казахстанские школьники отдохнут на весенних каникулах 11 дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 марта 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"С 19 по 29 марта казахстанские школьники будут находиться на весенних каникулах в течение 11 дней".

Фото: Zakon.kz

В этот период, как заверили в ведомстве, для содержательного и полезного проведения свободного времени будет реализован специальный комплекс мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности в рамках единой программы воспитания "Адал азамат".

Каждый день каникул будет связан с декадой "Наурызнама" и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций. Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям "Таза Қазақстан", "Еңбек адамы" и "Закон и порядок", а также присоединятся к традиционной акции "Час Земли", укрепляя свою гражданскую позицию.

В Минпросвещения отметили, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей.

Совместно с родителями планируется проведение комплексной разъяснительной работы по вопросам дорожной безопасности, пожарной безопасности и соблюдения мер предосторожности в киберпространстве.

