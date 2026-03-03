Хорошую новость объявили казахстанцам по регистрации авто и замене ГРНЗ

Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 3 марта 2026 года, распространила хорошую новость касательно первичной регистрации автомобиля, замене техпаспорта и государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам объявили, что на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступны онлайн-услуги по регистрации автомобилей.

Первичную регистрацию автомобиля, произведенного в Казахстане, можно оформить онлайн

Как уточнили в НИТ, для получения услуги покупателю необходимо выбрать автомобиль в автосалоне и заключить договор купли-продажи.

Дальнейшее оформление производится дистанционно. После подачи заявления со стороны дилера покупатель получает уведомление в личном кабинете на портале eGov.kz или push-уведомление в мобильном приложении eGov Mobile. Пользователь проверяет сведения, выбирает государственные регистрационные номерные знаки из доступных вариантов и подписывает заявление одним из предусмотренных способов. Таким образом, ключевые этапы регистрации проходят онлайн.

Замена техпаспорта и ГРНЗ

Также сообщается, что теперь в онлайн-формате запущена госуслуга по замене техпаспорта и госномера без смены владельца.

При подаче заявки система автоматически проверяет автомобиль на наличие штрафов и обременений. Услуга оказывается в течение одного часа.

В НИТ отметили, что онлайн-оформление недоступно при наличии ограничений, в том числе если транспортное средство находится в залоге либо имеются иные препятствующие факторы.

В таких случаях регистрационные действия осуществляются при личном обращении в спецЦОН.

Купля-продажа автомобиля между гражданами

Вместе с тем на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile реализована возможность оформления купли-продажи транспортного средства между физическими лицами в электронном формате.

Данный механизм был доступен преимущественно в рамках отдельных банковских сервисов для клиентов конкретных финансовых организаций. Теперь сервис интегрирован на уровне государственных сервисов и обеспечивает единый цифровой процесс оформления сделки.

Ранее в НИТ казахстанцам напомнили о важной проверке перед поездкой за рубеж.