Когда первоклассники уйдут на дополнительные каникулы в Казахстане

8 января 2026 года по Казахстану стартовала самая длинная и тяжелая третья четверть, состоящая из 10 учебных недель. Впрочем, для снижения нагрузки у первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы, сообщает Zakon.kz.

Так, учащиеся первых классов будут отдыхать с 9 по 15 февраля 2026 года (7 календарных дней). Уже 16 февраля ученики вернутся за парты и завершат обучение, как и все, по общему учебному графику.

Что касается весенних каникул, то их продолжительность составит 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно).

Учебный год же продлится до 25 мая 2026 года включительно.

