Более 2,5 тысячи образцов продуктов питания не соответствовали требованиям Минздрава
Фото: freepik
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос рассказал о проведенном Минздравом в 2025 году анализе продуктов питания, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, органы здравоохранения в 2025 году исследовали 34 004 образца продукции.
"Из них 7 624 образца, или 22,4%, не соответствовали обязательным требованиям, в том числе: продовольственные товары – 2 509 из 22 060 образцов, непродовольственные товары – 5 115 из 11 944 образцов", – говорится в ответе.
По странам происхождения несоответствующей продукции:
- третьи страны – 70,2%;
- страны ЕАЭС – 23,7%;
- Казахстан – 6,1%.
Основной объем несоответствий продовольственной продукции связан с нарушением требований маркировки – 83,3%, по микробиологическим показателям – 7,4 %, по физико-химическим показателям – 5,3%, с введением потребителя в заблуждение – 3,4%, с превышением допустимого содержания нитратов – 0,6%
Ранее мы писали, что товары на 8 млрд тенге контрабандой ввезли в Казахстан за 3 года.
