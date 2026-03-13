Суд отказал адвокату блогеров Жанабыловых в ходатайстве

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 13 марта 2026 года отказали в ходатайстве адвоката блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой о возврате уголовного дела прокурору, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья озвучил, что приведенные доводы адвоката не являются основанием о направлении дела прокурору.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката отказать. Назначить по данному делу главное судебное разбирательство в открытом судебном заседании на 16 марта 2026 года в 11:00. Меру пресечения для подсудимых в виде домашнего ареста оставить без изменений", – заявил судья.

Ранее адвокат блогеров Жанабыловых ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.