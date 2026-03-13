Суд отказал адвокату блогеров Жанабыловых в ходатайстве
Судья озвучил, что приведенные доводы адвоката не являются основанием о направлении дела прокурору.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката отказать. Назначить по данному делу главное судебное разбирательство в открытом судебном заседании на 16 марта 2026 года в 11:00. Меру пресечения для подсудимых в виде домашнего ареста оставить без изменений", – заявил судья.
Ранее адвокат блогеров Жанабыловых ходатайствовала о возврате уголовного дела прокурору.
24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.
5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.
Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.
16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.