#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

От 69 тыс. до 121 тыс. тенге: сколько платят многодетным семьям

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 09:10 Фото: Zakon.kz
С начала 2026 года государственные пособия многодетным семьям и награжденным матерям получили в среднем 876,8 тыс. человек на общую сумму 114 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Из них 629 тыс. многодетных семей получили выплаты на сумму 99,4 млрд тенге, а 247,8 тыс. награжденных матерей – 14,6 млрд тенге.

Эти данные предоставила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 14 марта 2026 года.

Так, в феврале вышеуказанными выплатами охвачены 878,4 тыс. человек на общую сумму 57,5 млрд тенге, в том числе:

  • пособия многодетным семьям получили 630,6 тыс. семей на сумму 50,2 млрд тенге;
  • пособия награжденным матерям – 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.

В ведомстве уточнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Также сказано, что размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 69 330 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 86 673 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 104 017 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 121 360 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 17 300 тенге на каждого ребенка.

С 1 января 2026 года в Казахстане установлена новая величина месячного расчетного показателя (МРП) – 4325 тенге.

"Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени".Пресс-служба МТСЗН РК

Далее сказано, что пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 27 680 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, – 7,40 МРП, или 32 005 тенге.

Чуть ранее в министерстве подсказали, кто может зарабатывать до 3,6 млн тенге в месяц в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: