От 69 тыс. до 121 тыс. тенге: сколько платят многодетным семьям

С начала 2026 года государственные пособия многодетным семьям и награжденным матерям получили в среднем 876,8 тыс. человек на общую сумму 114 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Из них 629 тыс. многодетных семей получили выплаты на сумму 99,4 млрд тенге, а 247,8 тыс. награжденных матерей – 14,6 млрд тенге.

Эти данные предоставила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 14 марта 2026 года.

Так, в феврале вышеуказанными выплатами охвачены 878,4 тыс. человек на общую сумму 57,5 млрд тенге, в том числе:

пособия многодетным семьям получили 630,6 тыс. семей на сумму 50,2 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.

В ведомстве уточнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Также сказано, что размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 69 330 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 86 673 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 104 017 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 121 360 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 17 300 тенге на каждого ребенка.

С 1 января 2026 года в Казахстане установлена новая величина месячного расчетного показателя (МРП) – 4325 тенге.

"Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени". Пресс-служба МТСЗН РК

Далее сказано, что пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП, или 27 680 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, – 7,40 МРП, или 32 005 тенге.

Чуть ранее в министерстве подсказали, кто может зарабатывать до 3,6 млн тенге в месяц в Казахстане.