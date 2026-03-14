Единовременные выплаты до 1,2 млн тенге: кто может обратиться в 2026 году

В 2026 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 597,4 тыс. человек на общую сумму 112,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта 2026 года, из опубликованного релиза Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, с начала 2026 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 50,9 тыс. человек на сумму 10,1 млрд тенге, в том числе в феврале данный вид пособия получили 22,4 тыс. человек на сумму 4,5 млрд тенге.

На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

"Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования", – добавили в МТСЗН.

Также сказано, что за отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 129,8 тыс. человек на сумму 8,3 млрд тенге, в том числе в феврале данный вид пособия получили 129,5 тыс. человек на сумму 4,2 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 164 350 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 272 475 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 24 912 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 29 454 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 33 952 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 38 493 тенге.

Кроме того, работающим женщинам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 30,8 тыс. человек на общую сумму 29,7 млрд тенге, в том числе в феврале выплату получили 13,8 тыс. человек на сумму 12,9 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты в отчетном периоде составил 1 158 107 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

"За 2 месяца 2026 года данная выплата назначена 385,9 тыс. человек, общая сумма выплаты составила 64,1 млрд тенге, в том числе в феврале выплата была назначена 14 тыс. человек, сумма выплаты в феврале составила 2,4 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты в отчетном периоде составил 78 394 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

