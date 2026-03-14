#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

За паводковой ситуацией в Акмолинской области следят дроны

Акмолинская область, паводковая ситуация, дроны, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 12:59 Фото: управление цифровизации и архивов Акмолинской области
Акмолинская область, готовясь к весеннему половодью 2026 года, подключила к работе единую систему авиационного мониторинга. О том как цифровые технологии помогают бороться с капризами природы, – в материале корреспондента Zakon.kz.

По поручению акима области Марата Ахметжанова в регионе развернута "Единая инфраструктура дронов". Прямо сейчас над ключевыми водными артериями и населенными пунктами несет вахту целая эскадрилья из 20 беспилотных летательных аппаратов, которые стали "глазами" оперативного штаба в режиме реального времени. Это не просто периодические вылеты, а жестко регламентированная система.

"Каждые два часа, начиная с восьми утра, дроны поднимаются в небо, чтобы зафиксировать малейшие изменения в ледовой обстановке или уровне воды. В объектив камер попадают 18 стратегически важных населенных пунктов, включая такие зоны особого внимания, как Талапкер, Атбасар и Жибек Жолы", – рассказала главный специалист Digital Aqmola Сауле Сембаева.

Особый эффект присутствия обеспечивает интеграция видеопотоков в систему "Smart Aqmola", позволяющим спасателям видеть картину паводка без искажений и задержек, принимая управленческие решения буквально на лету.

Фото: Управление цифровизации и архивов Акмолинской области

Важно понимать, что внедрение системы – не временная мера на период большой воды.

"Помимо контроля за уровнем рек, аппараты позволяют в реальном времени отслеживать состояние уборки снега и общее состояние инфраструктуры в любое время года. Создание такой сети позволяет ДЧС реагировать на угрозы задолго до того, как они достигнут критической фазы. После завершения паводкоопасного периода беспилотные летательные аппараты будут перелоцированы в районные центры Акмолинской области для дальнейшего проведения планового мониторинга территорий, объектов инфраструктуры, санитарного состояния и иных задач в рамках проекта", – добавила куратор проекта.

Фото: управление цифровизации и архивов Акмолинской области

Технологический прорыв стал своевременным ответом на серьезные природные вызовы 2026 года. По данным гидрологического прогноза на начало марта, регион столкнулся с промерзанием почвы, глубина которого в отдельных районах достигает внушительных 155 см. В среднем земля промерзла на 33 см глубже, чем в 2025 году, а в Астраханском и Зерендинском районах этот показатель и вовсе подскочил на 73 – 91 см выше нормы. Такая "ледяная броня" создает серьезный риск: талым водам будет крайне сложно впитываться в грунт, что может привести к их стремительному скату в русла рек.

На фоне таких природных факторов "дроновый щит" становится ключевым инструментом защиты. В распоряжении спасателей теперь есть не только опыт прошлых лет, но и оперативная воздушная разведка, позволяющая действовать на опережение в районах высокого риска. Этот сплав технологий и мониторинга превращает тревожный период половодья в управляемый процесс, где каждый участок находится под неусыпным надзором с высоты птичьего полета.

Фото: управление цифровизации и архивов Акмолинской области

Масштабирование этого опыта подтверждает его высокую эффективность: аналогичный проект "Единая инфраструктура дронов" также запущен в Северо-Казахстанской области для круглосуточного мониторинга паводковой ситуации.

Ранее проект был презентован премьер-министру Олжасу Бектенову.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Карина Негметова
Карина Негметова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: