Как в Акмолинской области проходит паводковый период

Паводковый период на территории области проходит в штатном режиме. Затяжная весна с ночными заморозками обеспечила безопасный пропуск талых вод, однако регион вступает в активную фазу половодья.

Основной приток воды ожидается из лесных массивов и речных бассейнов: по реке Жабай – с 1 по 6 апреля, по Калкутану – со 2 по 8 апреля, а по Есилю – в середине месяца.

Фото: УВП Акмолинской области

В текущем году значительно усилены превентивные меры. Охват взрывных работ на реках увеличен на четверть, а количество задействованных участков выросло на 54%. Профилактические мероприятия уже проведены на ключевых артериях региона, включая Атбасарский и Ерейментауский районы. Для круглосуточного мониторинга ситуации на опасных отрезках организовано более 90 постов наблюдения.

"Мы значительно увеличили охват взрывных работ, чтобы предотвратить резкий подъем уровня воды и образование ледяных заторов. Сейчас все службы работают в круглосуточном режиме, моторы не глушим. Главная задача – обеспечить полную готовность сил и средств к пиковым нагрузкам", – отмечают в службах региона.

Фото: УВП Акмолинской области

Масштабы подготовки подтверждаются показателями по очистке территорий: в этом сезоне из населенных пунктов вывезено порядка 3 млн кубометров снега, что в полтора раза больше прошлого года. В противопаводковых мероприятиях задействованы 1,5 тысячи человек и около тысячи единиц техники, включая бригады территориальной обороны. Все водопропускные сооружения и сотни километров арычных систем полностью очищены.

Фото: УВП Акмолинской области

Контроль за состоянием рек ведется в цифровом формате с использованием авиации, дронов и информационной системы "Таскын". На наиболее опасных участках уложены тысячи мешков с инертным материалом, еще четверть миллиона единиц мешкотары находятся в резерве. За каждым паводкоопасным районом закреплены областные службы для оперативного реагирования.