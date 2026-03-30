#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

Как в Акмолинской области проходит паводковый период

Паводки в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 17:48 Фото: УВП Акмолинской области
Паводковый период на территории области проходит в штатном режиме. Затяжная весна с ночными заморозками обеспечила безопасный пропуск талых вод, однако регион вступает в активную фазу половодья.

Основной приток воды ожидается из лесных массивов и речных бассейнов: по реке Жабай – с 1 по 6 апреля, по Калкутану – со 2 по 8 апреля, а по Есилю – в середине месяца.

Фото: УВП Акмолинской области

В текущем году значительно усилены превентивные меры. Охват взрывных работ на реках увеличен на четверть, а количество задействованных участков выросло на 54%. Профилактические мероприятия уже проведены на ключевых артериях региона, включая Атбасарский и Ерейментауский районы. Для круглосуточного мониторинга ситуации на опасных отрезках организовано более 90 постов наблюдения.

"Мы значительно увеличили охват взрывных работ, чтобы предотвратить резкий подъем уровня воды и образование ледяных заторов. Сейчас все службы работают в круглосуточном режиме, моторы не глушим. Главная задача – обеспечить полную готовность сил и средств к пиковым нагрузкам", – отмечают в службах региона.

Фото: УВП Акмолинской области

Масштабы подготовки подтверждаются показателями по очистке территорий: в этом сезоне из населенных пунктов вывезено порядка 3 млн кубометров снега, что в полтора раза больше прошлого года. В противопаводковых мероприятиях задействованы 1,5 тысячи человек и около тысячи единиц техники, включая бригады территориальной обороны. Все водопропускные сооружения и сотни километров арычных систем полностью очищены.

Фото: УВП Акмолинской области

Контроль за состоянием рек ведется в цифровом формате с использованием авиации, дронов и информационной системы "Таскын". На наиболее опасных участках уложены тысячи мешков с инертным материалом, еще четверть миллиона единиц мешкотары находятся в резерве. За каждым паводкоопасным районом закреплены областные службы для оперативного реагирования.

Фото: УВП Акмолинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: