Общество

"Где управа на хозяев?": жители Актау обеспокоены табунами лошадей во дворах

Лошади в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 23:47 Фото: жители г. Актау
Жители Актау в очередной раз жалуются на табуны лошадей, свободно разгуливающих по жилым массивам. 14 марта 2026 года животных заметили сразу в нескольких микрорайонах города, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, в социальных сетях пользователи обсуждают появление лошадей, свободно гуляющих по городу. По словам очевидцев, животных заметили в парке "Акбота", а также в 1‑м и 4‑м микрорайонах.

На опубликованных кадрах видно, как животные спокойно ходят во дворах, по паркам и возле жилых домов. Жители выражают обеспокоенность тем, что лошади находятся без присмотра.

"Лошадь – животное пугливое, может кого-то и покалечить. Почему никто не смотрит за ними? Они выглядят как брошенные. Где управа на хозяев?" – пишут жители Актау.

Ранее в городской администрации сообщали, что по данному вопросу необходимо сообщать в дежурную часть "102". После того как установят хозяина скота, его привлекут к административной ответственности.

Ранее спасение лошади в Сарани попало на видео.

Канат Болысбек
