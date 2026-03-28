В Актау обратились к жителям и гостям города
28 марта в акимате города Актау сделали обращение к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что 30 марта в 11:00 в городе включат электросирены. Это необходимо для проверки системы оповещения по инициативе городского Управления по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом будут проведены плановые технические учения с целью проверки готовности системы оповещения, передает пресс-служба акимата на своей странице в Instagram.
"Уважаемые жители, это плановое профилактическое мероприятие. Просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием", – отметили в акимате города Актау.
