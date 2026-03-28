Общество

В Актау обратились к жителям и гостям города

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 07:07 Фото: akorda.kz
28 марта в акимате города Актау сделали обращение к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что 30 марта в 11:00 в городе включат электросирены. Это необходимо для проверки системы оповещения по инициативе городского Управления по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом будут проведены плановые технические учения с целью проверки готовности системы оповещения, передает пресс-служба акимата на своей странице в Instagram.

"Уважаемые жители, это плановое профилактическое мероприятие. Просим сохранять спокойствие и отнестись с пониманием", – отметили в акимате города Актау.

Ранее природоохранные инспекторы Мангистау прокомментировали ситуацию с погибшими лебедями.

Алия Абди
