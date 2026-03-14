Известен первый казахстанец, проголосовавший на референдуме в Японии

Граждане Казахстана в Японии одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на референдуме, сообщает Zakon.kz.

Первым казахстанским гражданином, принявшим участие в голосовании на референдуме в Токио, стала студентка 3 курса университета "Нихон" Жібек Айдын.

"Рассматриваемый вопрос имеет важное значение для дальнейшего развития нашей страны. Проведение референдума обеспечивает открытость и всестороннее обсуждение, позволяя учесть мнение общества и принять взвешенное решение. Государство создает необходимые условия для участия каждого гражданина, и наш гражданский долг – проявить активную позицию", – считает Ж.Айдын.

Она добавила, что благодаря работе дипломатических представительств Республики Казахстан соотечественники, находящиеся за рубежом, получили возможность реализовать свое избирательное право.

"Для нас это не просто голосование, а ответственное участие в определении дальнейшего курса страны. Уверена, что принятое решение послужит укреплению устойчивого и динамичного развития Казахстана", – сказала она.

Ранее выяснилось, в каких странах казахстанцы начали голосование по проекту новой Конституции.