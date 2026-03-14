#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Известен первый казахстанец, проголосовавший на референдуме в Японии

Студентка 3 курса университета «Нихон» Жібек Айдын, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 03:38 Фото: МИД РК
Граждане Казахстана в Японии одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на референдуме, сообщает Zakon.kz.

Первым казахстанским гражданином, принявшим участие в голосовании на референдуме в Токио, стала студентка 3 курса университета "Нихон" Жібек Айдын.

"Рассматриваемый вопрос имеет важное значение для дальнейшего развития нашей страны. Проведение референдума обеспечивает открытость и всестороннее обсуждение, позволяя учесть мнение общества и принять взвешенное решение. Государство создает необходимые условия для участия каждого гражданина, и наш гражданский долг – проявить активную позицию", – считает Ж.Айдын.

Она добавила, что благодаря работе дипломатических представительств Республики Казахстан соотечественники, находящиеся за рубежом, получили возможность реализовать свое избирательное право.

"Для нас это не просто голосование, а ответственное участие в определении дальнейшего курса страны. Уверена, что принятое решение послужит укреплению устойчивого и динамичного развития Казахстана", – сказала она.

Ранее выяснилось, в каких странах казахстанцы начали голосование по проекту новой Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: