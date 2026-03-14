Общество

Первый казахстанец проголосовал на референдуме в Сеуле

Ернар Сарсенбаев, сотрудник Азиатской организации по сотрудничеству в области лесного хозяйства (AFoCO), фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 03:55 Фото: МИД РК
Одним из первых на участке референдума в Сеуле проголосовал гражданин Казахстана Ернар Сарсенбаев, сотрудник Азиатской организации по сотрудничеству в области лесного хозяйства (AFoCO), сообщает Zakon.kz.

Как передает МИД РК, он высоко оценил возможность для казахстанских граждан, находящихся за границей, принять участие в столь важном политическом процессе и отметил, что участие в референдуме является проявлением гражданской ответственности каждого гражданина.

"Выразить свою позицию по таким важным вопросам национального значения – долг каждого гражданина. Референдум дает возможность принять важное решение, касающееся развития и будущего нашей страны", – сказал он.

Ранее стал известен первый казахстанец, проголосовавший на референдуме в Японии.

Аксинья Титова
