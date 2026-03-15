Общество

В Мангистауской области открылся 261 участок для проведения референдума

Голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 07:42 Фото: акимат Мангистауской области
В Мангистауской области сегодня начал работу 261 референдумный участок, из них 12 являются закрытыми. Все участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 20:00, сообщает Zakon.kz.

Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме в регионе, составляет 444 198 человек.

Фото: акимат Мангистауской области

Несмотря на раннее утреннее время, на участках региона уже наблюдается активность жителей. Мангистаусцы приходят на участки, чтобы сделать свой выбор, что свидетельствует о высокой гражданской ответственности и вовлеченности населения в важное общественно-политическое событие страны.

Фото: акимат Мангистауской области

Для участников референдума созданы все необходимые условия для комфортного и доступного голосования. На участках обеспечена открытая и прозрачная организация процесса в соответствии с требованиями законодательства. Работу комиссий сопровождают наблюдатели, которые следят за соблюдением законности и прозрачности процедуры голосования.

Фото: акимат Мангистауской области

В разрезе региона наибольшее количество участков расположено в городе Актау – 94. В городе Жанаозен – 41, в Мунайлинском районе – 42, в Бейнеуском районе – 30, в Мангистауском районе – 22, в Каракиянском районе – 18, а в Тупкараганском районе – 14 референдумных участков.

Фото: акимат Мангистауской области

Отметим, что во время референдума жители региона могут выразить свою гражданскую позицию и проголосовать по важным вопросам общественно-политического развития страны.

Ранее стало известно, сколько участков открыто к данному часу.

Аксинья Титова
