В Алматы начался референдум
Для посетителей подготовлены фотозоны, а первых избирателей по традиции встречали небольшими подарками и угощениями.
Фото: акимат города Алматы
В Алмалинском районе прошла акция "Яблочный патруль": на участках возле КБТУ и станции метро "Алмалы" горожанам вручали символ города – алматинские яблоки.
Особое внимание уделено доступности голосования.
Для людей с нарушениями зрения подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, кабины адаптированы для граждан с особыми потребностями, работает онлайн-сурдоперевод.
Для маломобильных граждан задействована служба "Инватакси".
Пожилые и люди, которые не могут прийти на участок, могут проголосовать дома с помощью переносных урн.
Ранее выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции.