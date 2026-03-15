#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

В Алматы начался референдум

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 07:07 Фото: Zakon.kz
Сегодня в 07:00 в Алматы открылись 653 избирательных участка, положив начало общенациональному референдуму. С первых минут на участках отмечается активность жителей, многие горожане пришли проголосовать в начале выходного дня, сообщает Zakon.kz.

Для посетителей подготовлены фотозоны, а первых избирателей по традиции встречали небольшими подарками и угощениями.

Фото: акимат города Алматы

В Алмалинском районе прошла акция "Яблочный патруль": на участках возле КБТУ и станции метро "Алмалы" горожанам вручали символ города – алматинские яблоки.

Фото: Акимат города Алматы

Особое внимание уделено доступности голосования.

Фото: Акимат города Алматы

Для людей с нарушениями зрения подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, кабины адаптированы для граждан с особыми потребностями, работает онлайн-сурдоперевод.

Фото: акимат города Алматы

Для маломобильных граждан задействована служба "Инватакси".

Фото: акимат города Алматы

Пожилые и люди, которые не могут прийти на участок, могут проголосовать дома с помощью переносных урн.

Ранее выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: