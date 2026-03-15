В Алматы начался референдум

Сегодня в 07:00 в Алматы открылись 653 избирательных участка, положив начало общенациональному референдуму. С первых минут на участках отмечается активность жителей, многие горожане пришли проголосовать в начале выходного дня, сообщает Zakon.kz.

Для посетителей подготовлены фотозоны, а первых избирателей по традиции встречали небольшими подарками и угощениями.

Фото: акимат города Алматы

В Алмалинском районе прошла акция "Яблочный патруль": на участках возле КБТУ и станции метро "Алмалы" горожанам вручали символ города – алматинские яблоки.

Особое внимание уделено доступности голосования.

Для людей с нарушениями зрения подготовлены трафареты со шрифтом Брайля, кабины адаптированы для граждан с особыми потребностями, работает онлайн-сурдоперевод.

Для маломобильных граждан задействована служба "Инватакси".

Пожилые и люди, которые не могут прийти на участок, могут проголосовать дома с помощью переносных урн.

