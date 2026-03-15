#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Референдум: сколько участков открылись за рубежом

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 08:22 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов 15 марта 2026 года на брифинге в Центральной избирательной комиссии назвал количество открывшихся за рубежом участков для голосования, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, во время референдума будет работать 71 избирательный участок, расположенный в 54 странах.

В связи с обострением военно-политической ситуации и небольшим количеством наших граждан 11 участков в 10 странах открываться не будут (Иран, Израиль, Иордания, Катар, ОАЭ – 2 участка, Оман, Ливан, Кувейт, Украина и Эфиопия).

Общее количество граждан Казахстана, имеющих право голосовать за рубежом, составляет 14 380 человек.

Голосование на зарубежных участках началось в 03:00 по времени Астаны в городах Токио и Сеул.
К 08:00 были открыты 23 референдумных участка, на которых уже проголосовали 198 человек.

Последний участок, который откроется и закроется, находится в Сан-Франциско (США). Он откроется сегодня в 19:00 по времени Астаны и закроется 16 марта в 08:00.

Информация о количестве проголосовавших будет обновляться каждые 2 часа до полудня, а после полудня – каждый час.

Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
В Алматы в день референдума организованы бесплатный проезд в транспорте и подвоз к избирательным участкам
В Казахстане стартовал референдум: сколько участков открыто к данному часу
МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: