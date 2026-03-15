Референдум: сколько участков открылись за рубежом
Как сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, во время референдума будет работать 71 избирательный участок, расположенный в 54 странах.
В связи с обострением военно-политической ситуации и небольшим количеством наших граждан 11 участков в 10 странах открываться не будут (Иран, Израиль, Иордания, Катар, ОАЭ – 2 участка, Оман, Ливан, Кувейт, Украина и Эфиопия).
Общее количество граждан Казахстана, имеющих право голосовать за рубежом, составляет 14 380 человек.
Голосование на зарубежных участках началось в 03:00 по времени Астаны в городах Токио и Сеул.
К 08:00 были открыты 23 референдумных участка, на которых уже проголосовали 198 человек.
Последний участок, который откроется и закроется, находится в Сан-Франциско (США). Он откроется сегодня в 19:00 по времени Астаны и закроется 16 марта в 08:00.
Информация о количестве проголосовавших будет обновляться каждые 2 часа до полудня, а после полудня – каждый час.
Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.