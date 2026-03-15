Референдум: сколько участков открылись за рубежом

Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов 15 марта 2026 года на брифинге в Центральной избирательной комиссии назвал количество открывшихся за рубежом участков для голосования, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, во время референдума будет работать 71 избирательный участок, расположенный в 54 странах.



В связи с обострением военно-политической ситуации и небольшим количеством наших граждан 11 участков в 10 странах открываться не будут (Иран, Израиль, Иордания, Катар, ОАЭ – 2 участка, Оман, Ливан, Кувейт, Украина и Эфиопия).

Общее количество граждан Казахстана, имеющих право голосовать за рубежом, составляет 14 380 человек.

Голосование на зарубежных участках началось в 03:00 по времени Астаны в городах Токио и Сеул.

К 08:00 были открыты 23 референдумных участка, на которых уже проголосовали 198 человек.



Последний участок, который откроется и закроется, находится в Сан-Франциско (США). Он откроется сегодня в 19:00 по времени Астаны и закроется 16 марта в 08:00.



Информация о количестве проголосовавших будет обновляться каждые 2 часа до полудня, а после полудня – каждый час.

Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.