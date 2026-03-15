Предопределяет будущее страны – Ерлан Карин отдал свой голос на референдуме
Государственный советник РК Ерлан Карин подчеркнул, что сегодняшний референдум подводит итоги более полугодовых общественных дискуссий по Конституционной реформе, сообщает Zakon.kz.
В течение 189 дней в обсуждении проекта новой Конституции приняли участие тысячи граждан, экспертов и общественников.
"Весь этот период мы видели общественную активность, широкую вовлеченность граждан. По сути, этот референдум предопределяет будущее Казахстана. Сегодня граждане принимают решение – какое общество мы будем строить, на основе каких ценностей и принципов будет развиваться наша страна. Напомню, это уже третий референдум за последние 4 года. Президентский принцип о том, что все важные и ключевые решения должны приниматься на референдуме, то есть с учетом мнений всех граждан, стал уже нормой, устоявшейся практикой нашей политической жизни. В последние годы Казахстан подает для всех пример открытого диалога и принятия консолидированных решений государством и обществом. Наша страна демонстрирует высокую динамику политической жизни и стремление к прогрессу", – заявил Ерлан Карин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал референдум: сколько участков открыто к данному часу.
