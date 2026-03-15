#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Предопределяет будущее страны – Ерлан Карин отдал свой голос на референдуме

Фото: Zakon.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин подчеркнул, что сегодняшний референдум подводит итоги более полугодовых общественных дискуссий по Конституционной реформе, сообщает Zakon.kz.

В течение 189 дней в обсуждении проекта новой Конституции приняли участие тысячи граждан, экспертов и общественников.

Фото: Zakon.kz

"Весь этот период мы видели общественную активность, широкую вовлеченность граждан. По сути, этот референдум предопределяет будущее Казахстана. Сегодня граждане принимают решение – какое общество мы будем строить, на основе каких ценностей и принципов будет развиваться наша страна. Напомню, это уже третий референдум за последние 4 года. Президентский принцип о том, что все важные и ключевые решения должны приниматься на референдуме, то есть с учетом мнений всех граждан, стал уже нормой, устоявшейся практикой нашей политической жизни. В последние годы Казахстан подает для всех пример открытого диалога и принятия консолидированных решений государством и обществом. Наша страна демонстрирует высокую динамику политической жизни и стремление к прогрессу", – заявил Ерлан Карин.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал референдум: сколько участков открыто к данному часу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: