Референдум - 2026: в Астане начали работу избирательные участки

В Астане в 7.00 утра начали работу 501 участков для проведения референдума, включая 395 открытых и 106 участков временного пребывания. С утра на участках наблюдается активность жителей города, приходящих принять участие в голосовании, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Для подготовки и проведения референдума в Астане сформированы 7 территориальных комиссий (1 городская и 6 районных), а также 501 комиссия референдума.

Фото: акимат города Астаны

Для удобства жителей столицы запущен специальный поисковый сервис, который позволяет быстро найти свой избирательный участок, узнать его адрес и способы проезда. Доступ к сервису также обеспечен через приложение 2ГИС.

На 395 участках доступны онлайн-сервисы для проверки адреса регистрации граждан.

Фото: акимат города Астаны

Определены 30 участков (по 5 в каждом районе), где будут организованы мини-ЦОНы. Здесь для удобства граждан, не имеющие регистрации, предусмотрено право зарегистрироваться и проголосовать непосредственно в день референдума.

Кроме того, на избирательных участках столицы для жителей организованы специальные фотозоны и фотокабины. Горожане, принимающие участие в голосовании, могут сделать памятные фотографии после посещения участка. Фотозоны оформлены в тематическом стиле, а на некоторых участках установлены фотокабины, где каждый желающий может сделать моментальное фото на память.

Фото: акимат города Астаны

Напомним, жители Астаны могут узнать свой избирательный участок через следующие источники:

официальный веб-сервис: https://referendum.astana.kz/

Telegram-бот: https://t.me/referendum_astana_ bot

единый контакт-центр iKomek по телефону 109

Вместе с тем, в Астане в день проведения Республиканского референдума, 15 марта проезд в городских, экспресс и пригородных автобусных маршрутах бесплатный. Данная мера направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков.