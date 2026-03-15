В Алматы в день референдума организованы бесплатный проезд в транспорте и подвоз к избирательным участкам

В связи с проведением республиканского референдума 15 марта 2026 года в Алматы организованы дополнительные меры для удобства жителей и гостей города.

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, в течение всего дня проезд в городском общественном транспорте является бесплатным. Мера принята для жителей и гостей города, чтобы обеспечить удобное передвижение и возможность беспрепятственно добраться до избирательных участков.

Бесплатный проезд действует на всех маршрутах общественного транспорта - автобусах, троллейбусах и метро. Пассажиры могут пользоваться транспортом без оплаты независимо от способа оплаты и используемой системы электронного билета.

Кроме того, для жителей организован бесплатный подвоз к избирательным участкам на такси. Инициатива направлена на то, чтобы горожане могли без затруднений добраться до места голосования. Бесплатные поездки предоставляет сервис BAS Taxi. Воспользоваться услугой можно с 07:00 до 20:00 - в течение всего времени работы избирательных участков.

Отметим, что в городе открыты 653 участка референдума, и с утра на них наблюдается высокая активность жителей.