Необычные избиратели: девушка в халате пришла на участок с роботом-собакой
Фото: Qazaqmediahub
На одном из избирательных участков в Астане внимание избирателей привлек необычный перформанс. В рамках республиканского референдума по проекту новой Конституции на голосование пришла молодая активистка в белом халате и домашних тапочках в сопровождении робота-собаки.
Необычное появление сразу вызвало интерес у присутствующих: многие останавливались, чтобы сфотографироваться и снять видео. Кадры быстро распространились в социальных сетях.
Робот-собака сопровождала активистку на участке во время процедуры голосования. Девушка прошла регистрацию и опустила бюллетень в урну для голосования.
Отметим, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. Жители страны могут выразить свою позицию, приняв участие в голосовании на избирательных участках.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript