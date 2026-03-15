Необычные избиратели: девушка в халате пришла на участок с роботом-собакой

На одном из избирательных участков в Астане внимание избирателей привлек необычный перформанс. В рамках республиканского референдума по проекту новой Конституции на голосование пришла молодая активистка в белом халате и домашних тапочках в сопровождении робота-собаки.

Необычное появление сразу вызвало интерес у присутствующих: многие останавливались, чтобы сфотографироваться и снять видео. Кадры быстро распространились в социальных сетях.

Робот-собака сопровождала активистку на участке во время процедуры голосования. Девушка прошла регистрацию и опустила бюллетень в урну для голосования.

Отметим, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. Жители страны могут выразить свою позицию, приняв участие в голосовании на избирательных участках.