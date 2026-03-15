#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

Казахстанка с именем Конституция пришла на референдум

референдум , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 19:13 Фото: Zakon.kz
В ходе республиканского референдума по проекту новой Конституции на одном из участков проголосовала казахстанка с необычным именем. Для 68-летней Конституции Нарбаевой участие в нынешнем событии имеет особое значение, передает Zakon.kz.

Для женщины, чье имя неразрывно связано с Основным законом страны, нынешнее голосование приобрело личный характер. По словам Конституции Нарбаевой, она носит это имя уже 68 лет, и, несмотря на смену эпох, ее отношение к ключевым государственным событиям остается неизменным.

"Я очень рада. Для меня важно чувствовать поддержку, и сегодня она действительно ощущается. Особенно ценно, когда все делается искренне от души", – рассказала Конституция Нарбаева.

Для казахстанки участие в голосовании стало возможностью выразить свою гражданскую позицию в день, когда принимаются важные для дальнейшего развития страны решения.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше.

В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум.

Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Канат Болысбек
Небесный волк Көк бөрі, байкеры и казахские ханы: как проходит референдум в регионах Казахстана
В Театре имени Наталии Сац обсудили новую Конституцию и предстоящий референдум
Назарбаев сделал свой выбор на референдуме по проекту новой Конституции Казахстана
