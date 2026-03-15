#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
События

Референдум-2026: за рубежом открылись 34 участка

Фото: Zakon.kz
За рубежом начали работу 34 участка для проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 09:00 воскресенья, 15 марта, за рубежом начали работу 34 участка для проведения референдума. На них проголосовали 350 человек. Первыми голосование начали наши соотечественники в Токио и Сеуле. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов на площадке СЦК.

"Всего при зарубежных учреждениях Казахстана в 54 государствах создан 71 участок для проведения референдума. Общее число казахстанцев, имеющих право голосовать за рубежом, составляет 14 380 человек", – сказал Арман Исетов.

Кроме того, с 14 по 16 марта в Астане и Алматы функционируют центры содействия международным наблюдателям и иностранным СМИ.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: