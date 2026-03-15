Более 8,8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме
Секретарь Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге 15 марта 2026 года озвучил актуальную информацию о количестве проголосовавших на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.
Шавхат Утемисов отметил, что к этому часу в голосовании приняли участие более 8 845 280 казахстанцев, что составило более 70,98% от общего числа избирателей. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 461 796 человек.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:
- Область Абай – 73,84%;
- Акмолинская область – 77,72%;
- Актюбинская область – 83,12%;
- Алматинская область – 70,27%;
- Атырауская область – 71,08%;
- Западно-Казахстанская область – 66,90%;
- Жамбылская область – 81,07%;
- Область Жетысу – 73,84%;
- Карагандинская область – 81,44%;
- Костанайская область – 80,11%;
- Кызылординская область – 91,80%;
- Мангистауская область – 76,84%;
- Павлодарская область – 71,85%;
- Северо-Казахстанская область – 68,58%;
- Туркестанская область – 82,03%;
- Область Улытау – 70,57%;
- Восточно-Казахстанская область – 83,63%;
- город Астана – 56,72%;
- город Алматы – 32,82%;
- город Шымкент – 74,44%.
Ранее в ЦИК рассказали, когда референдум считается состоявшимся. Напомним, что сегодня, 15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. Процесс голосования продлится до 20:00.
