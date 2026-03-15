Общество

Более 8,8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 18:13 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге 15 марта 2026 года озвучил актуальную информацию о количестве проголосовавших на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Шавхат Утемисов отметил, что к этому часу в голосовании приняли участие более 8 845 280 казахстанцев, что составило более 70,98% от общего числа избирателей. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 461 796 человек.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

  • Область Абай – 73,84%;
  • Акмолинская область – 77,72%;
  • Актюбинская область – 83,12%;
  • Алматинская область – 70,27%;
  • Атырауская область – 71,08%;
  • Западно-Казахстанская область – 66,90%;
  • Жамбылская область – 81,07%;
  • Область Жетысу – 73,84%;
  • Карагандинская область – 81,44%;
  • Костанайская область – 80,11%;
  • Кызылординская область – 91,80%;
  • Мангистауская область – 76,84%;
  • Павлодарская область – 71,85%;
  • Северо-Казахстанская область – 68,58%;
  • Туркестанская область – 82,03%;
  • Область Улытау – 70,57%;
  • Восточно-Казахстанская область – 83,63%;
  • город Астана – 56,72%;
  • город Алматы – 32,82%;
  • город Шымкент – 74,44%.

Ранее в ЦИК рассказали, когда референдум считается состоявшимся. Напомним, что сегодня, 15 марта в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. Процесс голосования продлится до 20:00.

Референдум объединяет поколения: как голосуют жители Уральска, Семея и Атырау
18:13, Сегодня
Референдум объединяет поколения: как голосуют жители Уральска, Семея и Атырау
Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме
14:11, Сегодня
Более 51% казахстанцев проголосовали на референдуме
Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00
10:14, Сегодня
Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
