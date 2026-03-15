Референдум-2026: кто еще из вице-премьеров и членов правительства проголосовал на референдуме

15 марта 2026 года вице-премьеры и члены правительства проголосовали на республиканском референдуме по проекту новой Конституции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК участие приняли и проголосовали на своих избирательных участках:

первый заместитель премьер-министра Роман Скляр,

заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев,

заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев,

заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин,

заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев,

заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Также проголосовали на своих избирательных участках министры внутренних дел, обороны, иностранных дел, сельского хозяйства, науки и высшего образования, здравоохранения, финансов, торговли и интеграции, водных ресурсов и ирригации, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, туризма и спорта, юстиции, промышленности и строительства, энергетики, транспорта, просвещения, труда и социальной защиты населения.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".